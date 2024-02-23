كريم نيدفيد: الأهلي قريب من دور الثمانية بعد الفوز على ميدياما

أعرب كريم وليد «نيدفيد»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على ميدياما الغاني مساء اليوم في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الانتصار تحقق رغم الظروف التي مرت بالفريق.

وقال "نيدفيد" إن الأهلي تغلب على الظروف الصعبة مثل درجة الحرارة والرطوبة العالية وأزمة تعطل الطائرة بتحقيق الفوز والاقتراب خطوة كبيرة من التأهل لدور الثمانية.

وأوضح أن فوز الفريق اليوم سيريح الأهلي كثيرًا، خاصة أن الفريق مقبل على العديد من المباريات سواء الإفريقية أو المحلية.

مواجهة الأهلي وميدياما

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا ثمينًا على ميدياما الغاني بهدف دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبات المارد الأحمر على بُعد خطوة واحدة فقط من التأهل، حيث يكفي انتصار أحد فريقي شباب بلوزداد أو يانج أفريكانز في مواجهة الغد، ليتأكد تأهل الفريق الأحمر بشكل رسمي.

ارتفع رصيد الأهلي عند 9 نقاط في الصدارة وتوقف رصيد ميدياما عند 4 نقاط في المركز الأخير ليودع المسابقة رسميا.

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