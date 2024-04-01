كولر يدرس مشاركة كهربا فى تشكيل الأهلى أمام سيمبا

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على عودة محمود كهربا لاعب الفريق إلى قيادة الهجوم الأحمر في لقاء الإياب أمام سيمبا التنزاني بعد فشل الفرنسي أنتوني موديست في إثبات ذاته خلال الفرصة التي حصل عليها في مباراة الذهاب بتنزانيا.

وكشف مصدر مسئول أن سامي قمصان المدرب المساعد اقترح علي كولر وطاقمه السويسري استغلال مباراة الإياب علي ملعبنا وحماس كهربا في خوض اللقاء من بدايته، وجلوس موديست علي دكة البدلاء واستغلاله كورقة رابحة حسب سير ونتيجة اللقاء.

وأضاف المصدر أن كولر طلب تقرير عن مشاركة موديست وتحركاته في مباراة الذهاب خلال المدة التي شارك فيها حتي الدقيقة 74 من عمر اللقاء؛ للوقوف علي تحركاته ومدى إيجابيته علي المرمي.

في السياق ذاته يخضع الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي لفحص طبي خلال الساعات القليلة المقبلة؛ لتحديد موقفه بشأن إعلان جاهزيته لمباراة العودة أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء الجمعة القادم علي ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي يعود للتدريبات الجماعية اليوم قبل مواجهة سيمبا

من المقرر أن يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الإثنين، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، عقب الفوز علي سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

ويخضع اللاعبون الذين شاركوا في المباراة إلي تدريبات استشفائية لعلاج الإجهاد البدني والذهني، بينما يخوض باقي المجموعة تدريبات قوية لتحديد خطة الفريق في لقاء العودة أمام بطل تنزانيا يوم 5 أبريل القادم علي استاد القاهرة الدولي

وكلف السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجهاز المعاون له بتجهيز تقرير شامل عن مشاركة كل لاعبي الفريق في لقاء الذهاب؛ لتحديد الأخطاء الفردية التي وقعوا فيها من أجل علاجها في مباراة الإياب.

وطلب كولر من اللاعبين قبل منح الراحة السلبية بضرورة غلق ملف مباراة الذهاب ونسيان نتيجة الذهاب؛ لأنها نتيجة خادعة لو أصابنا الغرور سيكون مصيرنا الخروج علي ملعبنا ووسط جماهيرنا، وسيكون أمرا صعبا للغاية.

وحذر المدير الفني اللاعبين من الاستهتار في لقاء الإياب والتعامل معها علي أنها مباراة مصيرية للفريق وعنق الزجاجة؛ للصعود إلي الدور قبل النهائي في البطولة التي يحمل الفريق لقبها.