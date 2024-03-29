كولر: واجهنا ظروفا صعبة أمام سيمبا.. وأطالب بحضور السعة الكاملة في الإياب

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن المارد الأحمر قد واجهته العديد من الظروف الصعبة في مباراة سيمبا التنزاني رغم الفوز الذي تحقق بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد السويسري على أن المارد الأحمر لم يحسم التأهل بعد، ومتمنيًا حضور الجماهير بالسعة الكاملة في لقاء الإياب الذي سيقام بالقاهرة.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب مباراة سيمبا " كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، وصعوبتها ستزداد بسبب قوة المنافس والأجواء المحيطة بالفريق مثل حالة الطقس والرطوبة العالية وتأخير انضمام اللاعبين الدوليين لصفوفنا بعد انتهاء التوقف الدولي".

وأضاف: "بعض اللاعبين في صفوفنا شاركوا حتى آخر دقيقة مع منتخبات بلادهم يوم 26 مارس، وبعد ذلك سافروا مباشرة من أجل اللحاق بالبعثة، ووصلوا لنا بشكل متأخر في المطار وبدون الحصول على راحة

وتابع: "كل الظروف كانت ضدنا قبل المباراة لكن مع ذلك قدمنا أداءًا مميزًا ونجحنا في تحقيق الانتصار لكننا لم نتأهل حتى الآن، لدينا مباراة صعبة الأسبوع المقبل ويجب أن نستعد لها بالشكل الأمثل".

وواصل حديثه: "الإصابات جزء من كرة القدم، وهناك إصابات قدرية ويجب أن نتعامل معها مثل ما حدث مع الشناوي وإمام عاشور، ونحن نحاول تجهيز جميع اللاعبين في القائمة حتى نتغلب على مثل تلك الظروف حتى يكون أي لاعب جاهز للمشاركة ومستعد للمباراة مثل بقية زملائه".

وتابع: "قمت بالدفع بأفشة بدلا من مروان عطية حتى استحوذ على الكرة واحتفظ بها وأفشة كانت له واجبات دفاعية يقدمها بشكل جيد وعاد في لقطة دفاعية ومنع فرصة هدف محقق".

وأتم: "دائما ما يكون جمهور الأهلي حاضرًا لتقديم الدعم والمساندة، اليوم كان عددهم قليلًا وجماهير سيمبا كانت تملئ الملعب، لكن مشجعينا حرصوا على دعمنا بقوة، ودعمهم يصنع الفارق مهما كان عددهم وسعيد بتوجدهم دائمًا، وأتمنى حضورهم بالسعة الكاملة في لقاء العودة أمام سيمبا، لأنهم اللاعب رقم 1، ونحن في انتظارهم باستاد القاهرة".