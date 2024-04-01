الإثنين 01 أبريل 2024
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رياضة

رئيس سيمبا متحديا الأهلى: قادرون على خطف بطاقة التأهل من القاهرة

سيمبا التنزاني والأهلي
سيمبا التنزاني والأهلي

أدلى سليم عبد الله رئيس سيمبا التنزاني، بتصريحات مثيرة للغاية، قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة سيمبا التنزاني والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

ويحل سيمبا التنزاني ضيفا ثقيلا على نظيره الأهلي، مساء الجمعة المقبل 5 أبريل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سليم في تصريحات لصحيفة “the citizen” التنزانية: “مواجهة صعبة بكل المقاييس، نعلم أننا سنواجه خصما عنيدا، يظل دائما هو المرشح الأول للتتويج بالبطولة”.

وأضاف: "الجميع لديهم إصرار وعزيمة قوية على العودة من القاهرة بخطف بطاقة العبور لنصف نهائي دوري إفريقيا".

وأكمل رئيس سيمبا التنزاني:" تعلمنا من أخطاء مباراة الذهاب، كرة القدم لا تعترف بأسماء بل تعطي لمن يعطيها فقط، مع احترام الشديد للنادي الأهلي".

وأردف: "يجب على اللاعبين عدم الالتفات للخلف النظر دائما للمستقبل ولما هو قادم، 90 دقيقة فقط تفصلنا عن الوصول للمربع الذهبي بالبطولة القارية".

وأختتم قائلا:" جميع سيناريوهات المباراة أمامنا وجاهزون للتعامل معها".

وكان سيمبا التنزاني، تلقى الهزيمة أمام الأهلي، على ملعبه بهدف نظيف الجمعة الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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