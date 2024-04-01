رئيس سيمبا متحديا الأهلى: قادرون على خطف بطاقة التأهل من القاهرة

أدلى سليم عبد الله رئيس سيمبا التنزاني، بتصريحات مثيرة للغاية، قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة سيمبا التنزاني والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

ويحل سيمبا التنزاني ضيفا ثقيلا على نظيره الأهلي، مساء الجمعة المقبل 5 أبريل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سليم في تصريحات لصحيفة “the citizen” التنزانية: “مواجهة صعبة بكل المقاييس، نعلم أننا سنواجه خصما عنيدا، يظل دائما هو المرشح الأول للتتويج بالبطولة”.

وأضاف: "الجميع لديهم إصرار وعزيمة قوية على العودة من القاهرة بخطف بطاقة العبور لنصف نهائي دوري إفريقيا".

وأكمل رئيس سيمبا التنزاني:" تعلمنا من أخطاء مباراة الذهاب، كرة القدم لا تعترف بأسماء بل تعطي لمن يعطيها فقط، مع احترام الشديد للنادي الأهلي".

وأردف: "يجب على اللاعبين عدم الالتفات للخلف النظر دائما للمستقبل ولما هو قادم، 90 دقيقة فقط تفصلنا عن الوصول للمربع الذهبي بالبطولة القارية".

وأختتم قائلا:" جميع سيناريوهات المباراة أمامنا وجاهزون للتعامل معها".

وكان سيمبا التنزاني، تلقى الهزيمة أمام الأهلي، على ملعبه بهدف نظيف الجمعة الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.