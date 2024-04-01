الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

نتيجة خادعة.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى للحديث عن موقعة سيمبا

مران الأهلي
مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب الفوز على سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

ويخضع اللاعبون الذين شاركوا في المباراة إلى تدريبات استشفائية لعلاج الإجهاد البدني والذهني، بينما يخوض باقي المجموعة تدريبات قوية لتحديد خطة الفريق في لقاء العودة أمام بطل تنزانيا يوم 5 أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وكلف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، الجهاز المعاون له بتجهيز تقرير شامل عن مشاركة كل لاعبي الفريق في لقاء الذهاب لتحديد الأخطاء الفردية التي وقعوا فيها من أجل علاجها في مباراة الإياب.

كولر يطلب من اللاعبين غلق ملف مباراة الذهاب 

وطلب كولر من اللاعبين قبل منح الراحة السلبية ضرورة غلق ملف مباراة الذهاب ونسيان نتيجتها، قائلًا: “إنها نتيجة خادعة، ولو أصابنا الغرور سيكون مصيرنا الخروج على ملعبنا ووسط جماهيرنا وسيكون أمرًا صعبًا للغاية”.

وحذر المدير الفني اللاعبين من الاستهتار في لقاء الإياب والتعامل معه على أنه مباراة مصيرية للفريق وعنق الزجاجة للصعود إلى الدور قبل النهائي في البطولة التي يحمل الفريق لقبها.

ووجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، الشكر إلى جماهير الأهلي التى تحرص على التواجد في الملعب ودعم ‏الفريق في كل مكان بالعالم، وتواجدوا في مدرجات استاد بنيامين مكابي، متمنيًا وجود ‏الجماهير في مدرجات استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل في مباراة الإياب.‏

وحقق الفريق الأول بنادي الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

ويلتقي الفريق الأول بنادي الأهلي وسيمبا يوم 5 أبريل المقبل على استاد القاهرة في إياب ربع النهائي لحجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.‏

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