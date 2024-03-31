الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر يدرس إعادة كهربا لقيادة هجوم الأهلى أمام سيمبا فى القاهرة

كهرباء
كهرباء

يستأنف فريق كرة القدم الأول بنادى الأهلى تدريباته، مساء الغد، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة، عقب الفوز على سيمبا التنزانى بهدف نظيف، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ويخضع اللاعبون الذين شاركوا فى المباراة إلى تدريبات استشفائية، لمواجهة الإجهاد البدنى والذهنى، بينما يخوض باقى المجموعة تدريبات قوية، فى إطار الاستعداد لمواجهة الإياب أمام بطل تنزانيا، مساء الجمعة المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولى.

وكلف مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، جهازه المعاون بتجهيز تقرير شامل عن لقاء الذهاب، لتحديد الأخطاء الفردية التى وقع فيها كل لاعب، من أجل علاجها قبل مباراة الإياب. وطالب «كولر» لاعبى الأهلى، قبل منح الراحة السلبية، بغلق ملف مباراة الذهاب، ونسيان الفوز الذى تحقق فيها، محذرًا من أن الغرور الذى يمكن أن ينتابهم بعد هذا الفوز قد يطيح بالفريق خارج البطولة، على ملعبه ووسط جماهيره. وحذر المدير الفنى للأهلى من الاستهتار فى مباراة الإياب، مشددًا على ضرورة التعامل معها على أنها مباراة مصيرية وعنق الزجاجة للصعود إلى نصف النهائى، فى طريق الحفاظ على اللقب.

وبدأ المدرب السويسرى التفكير فى إعادة محمود عبدالمنعم «كهربا» إلى قيادة هجوم الفريق أمام سيمبا فى القاهرة، بعد فشل الفرنسى أنتونى موديست فى إثبات ذاته، خلال مباراة الذهاب.

واقترح سامى قمصان، المدرب المساعد، على «كولر» وطاقمه السويسرى، استغلال إقامة مباراة الإياب فى القاهرة، وحماس «كهربا» لخوض المواجهة من بدايتها، مع جلوس «موديست» على دكة البدلاء، واستغلاله كورقة رابحة حسب سير ونتيجة اللقاء.

وطلب «كولر» تقريرًا عن مشاركة «موديست» فى مباراة الذهاب، شاملًا تحركاته طوال الـ٧٤ دقيقة التى لعبها، قبل أن يُستبدل لصالح «كهربا»، ومدى إيجابيته على المرمى.

ويخضع الفلسطينى وسام أبوعلى، مهاجم الأهلى، لفحص طبى، خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد مدى جاهزيته لمباراة العودة.

وعقد خالد بيبو، مدير الكرة، جلسة مع حمزة علاء، حارس مرمى الفريق الأول، بعد تلقيه عدة اتصالات من شركات تسويق، عرضت عليه الرحيل إلى الدورى البلجيكى، فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب «بيبو» من حارس المنتخب الأوليمبى عدم الالتفات إلى الوكلاء، والتركيز فى الملعب، حتى لا يفقد مكانه، فى ظل وجود أكثر من حارس مرمى مميز بالأهلى.

واستفسر الحارس الشاب من مدير الكرة عن وصول عرض لاستعارته أو شرائه من نادى رويال سانت جليواز البلجيكى، بداية من الموسم المقبل، من عدمه، فأكد «بيبو» أنه «لم يصل النادى أى عروض أو اتصالات حتى الآن».

 

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