الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر يُحذّر لاعبي الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني في أبطال إفريقيا

كولر مع اللاعبين
كولر مع اللاعبين

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكر مغلق مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها مساء غدا الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

وكان المارد الأحمر قد حقق الفوز بهدف نظيف فى مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة التنزانية دار السلام، أحرزه أحمد نبيل كوكا.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني، قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر، والتي وتشهد عودة الفلسطيني وسام أبوعلي، واستمرار غياب محمد الشناوي وأمام عاشور وكريم وليد وياسر إبراهيم، للإصابة.

حرص كولر على عقد محاضرة مع لاعبي الفريق؛ شرح خلالها طريقة اللعب لدى المنافس والذى ليس لديه شىء يبكى عليه لذا سيخوض المباراة بكل قوة وبشكل هجومي.

وأكد كولر للاعبين أن الفريق لم يتأهل حتى الآن، والفوز بهدف في مواجهة الذهاب لا يعني ضمان حجز تذكرة المرور للدور قبل النهائي بالبطولة الإفريقية، ولا بد من احترام المنافس

وشدد المدير الفني للأهلي خلال المحاضرة، على أن فريق سيمبا لم يفقد فرص التأهل، ويجب تحقيق الفوز فؤي مواجهة الإياب علي ملعبنا ونسيان مواجهة الذهاب، خاصة أن كرة القدم لا تعترف سوى بالجهد والتركيز الشديد واحترام المنافس في كل الأحوال.

وسيعتمد كولر على التشكيل الذي خاض به مواجهة الذهاب، خاصة مع الإصابات التي تضرب الفريق في الفترة الأخيرة، ولكنه يدرس مشاركة الثنائي محمود كهربا ورضا سليم في المباراة منذ بداية اللقاء.

كولر وكابتن الفريق يحضران المؤتمر الصحفي

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني وكابتن الفريق مؤتمر صحفي قبل المران للرد علي استفسارات وسائل الإعلام المختلفة وفقًا للوائح الكاف، كما سيسمح لوسائل الإعلام حضور 15 دقيقة للمران قبل أن يفرض السرية عليه.

ويحضر خالد بيبو مديرالكرة وسمير عدلي المدير الإداري، الاجتماع الفني في مقر التتش، بحضور مندوب سيمبا التنزاني ومراقب المباراة؛ لتحديد موعد وصول حافلة الفريقين والزي الرسمي لخوض اللقاء المرتقب.

من المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي للأهلي في الواحدة ظهرًا، فيما يقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني وكابتن فريق سيمبا في الواحدة والنصف ‏ظهرًا.‏

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