الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر يستهدف كسر رقم مانويل جوزيه مع الأهلى فى دورى الأبطال

كولر ومانويل جوزيه
كولر ومانويل جوزيه

يستهدف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، كسر رقم البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسطوري للمارد الأحمر.

كولر واصل نتائجه الرائعة في دوري أبطال إفريقيا، بعدما قاد الأهلي  لتحقيق الفوز على سيمبا التنزاني بهدف دون رد على ملعب "بنجامين مكابا" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المدرب السويسري وصل إلى 17 مباراة دون خسارة في دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي منذ الهزيمة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بخمسة أهداف مقابل هدفين في دور المجموعات بالنسخة الماضية من المسابقة القارية.

وخلال المباريات الـ17 نجح الأهلي في تحقيق الانتصار في 12 مباراة والتعادل في 5 مواجهات.

ويضع كولر عينه على رقم مانويل جوزيه الذي لم يخسر في 19 مباراة متتالية مع الأهلي بالبطولة الإفريقية.

وتتبقى مباراتان فقط حتى يتمكن السويسري من معادلة رقم مانويل جوزيه.

ويستضيف الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في العاشرة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة في إياب الدور ربع النهائي.

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