قبل مواجهة سيمبا.. ماذا يفعل الأهلى فى إياب الدور ربع النهائى بدورى أبطال أفريقيا؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في تمام العاشرة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة في إياب الدور ربع النهائي.

وحقق الأهلي فوزا ثمينا في الذهاب بهدف سجله أحمد نبيل كوكا ليضع قدمًا في الدور نصف النهائي من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويمتلك الأهلي سجلًا مميزًا في مباريات إياب الدور ربع النهائي من البطولة في نظامها الجديد للمسابقة بدايةً من نسخة 2017.

نسخة 2017

تعادل الأهلي مع الترجي التونسي في القاهرة بنتيجة 2-2 ذهابًا قبل أن يفوز في الإياب بنتيجة 2-1.



نسخة 2018

تعادل الأهلي مع حوريا كوناكري الغيني ذهابا بدون أهداف قبل أن يفوز في الإياب بالقاهرة بنتيجة 4-0.



نسخة 2019

خسر الأهلي ذهابًا من صن داونز بنتيجة 5-0 في بريتوريا قبل أن يفوز في الإياب على ملعب برج العرب 1-0.



نسخة 2020

فاز الأهلي ذهابا على صن داونز بنتيجة 2-0 على ستاد القاهرة، قبل أن يتعادل في الإياب مع الفريق الجنوب أفريقي بنتيجة 1-1.



نسخة 2021

كرر الأهلي نفس نتيجة ربع نهائي نسخة 2020 وعلى نفس الفريق أيضًا.



نسخة 2022

فاز الأهلي على الرجاء المغربي ذهابًا بنتيجة 2-1 في القاهرة، قبل أن يتعادل إيابًا في الدار البيضاء بنتيجة 1-1.



نسخة 2023

انتصر الأهلي ذهابًا بنتيجة 2-0 على الرجاء المغربي في ستاد القاهرة، قبل أن يتعادل بدون أهداف في الدار البيضاء.

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