محمد هانى يُجدد للأهلى لمدة 3 مواسم.. ويُطالب بإعفائه من نسبة المشاركة

توصلت إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، لاتفاق نهائي مع محمد هاني، لاعب فريق الكرة، لتجديد عقده خلال الفترة القادمة، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء، عن أن أمير توفيق مدير التعاقدات أنهى العقود مع اللاعب بعد التوقيع لمدة 3 مواسم، حيث ينص العقد الجديد على رفع محمد هاني للفئة الأولي، ليحصل على 15 مليون جنيه في الموسم، متضمنًا بعض الامتيازات.

وأضاف المصدر أن محمد هاني طلب إعفاءه من نسبة المشاركة، وهذا الأمر لم يتم حسمه وما زال محل مناقشات حتى الآن، خاصة أنه تخطي اللائحة الداخلية التي تنص على وصول اللاعب إلى 300 مباراة مع الفريق الأول لإعفائه من نسبة المشاركة.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الساعات القليلة القادمة.

حسام غالي رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا

وكان مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قرر تكليف الكابتن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى تنزانيا الأسبوع المقبل، للقاء فريق سيمبا يوم الجمعة 29 مارس الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينسق حسام غالي مع خالد بيبو، مدير الكرة، بخصوص كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.