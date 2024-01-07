فيتوريا يكشف السبب وراء استبعاد محمد هانى من ودية تنزانيا

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، السبب وراء استبعاد محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن ودية تنزانيا.

وحقق منتخب مصر الفوز على تنزانيا بهدفين دون رد، في الودية الأخيرة للفراعنة قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وأكد فيتوريا في مؤتمر صحفي عقب المباراة أن السبب وراء استبعاد محمد هاني كان انضباطيًا في المقام الأول بعد طرده في مباراة الجزائر الودية التي أقيمت في أكتوبر الماضي.

أشار فيتوريا إلى أن منتخب تنزانيا يشبه موزمبيق الذي سيواجه الفراعنة في افتتاح أمم إفريقيا من حيث التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة.

ويستهل منتخب مصر، مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية بمواجهة موزمبيق يوم الأحد المقبل.

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