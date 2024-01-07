أمم إفريقيا: أول تعليق من فيتوريا بعد فوز المنتخب على تنزانيا وديًا

أبدى روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، رضاه عن التجربة الودية الوحيدة للفراعنة أمام تنزانيا قبل يوم واحد من السفر إلى كوت ديفوار.

وأكد فيتوريا، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب المباراة أنها مباراة إعداد جيدة، المهم بالنسبة له كان خوض مباراة جيدة ونخرج منها بدون إصابات.

وقال فيتوريا "المباراة كانت جيدة ومنافس جيد عمل شوية مشاكل للاعبينا من خلال غلق منكقة الدفاع، لكن المهم أننا حققنا الفوز وجاهزين للسفر للبطولة".

أضاف "موقف الشناوي وعبد الواحد، بالنسبة للحراس محمد وأحمد الشناوي بحالة جيدة جاهزين للمشاركة بدايةً من اليوم، وعمر كمال لديه شكوى بسيطة وسنتابع موقفه خلال اليومين المقبلين قبل السفر".

أضاف مدرب الفراعنة، أن ياسر إبراهيم جاهز، وفتوح تم منحه شوط لتجهيزه، ونفس الأمر محمد صبحى تم إشراكه لأنه قادر على اللعب بقدميه بشكل جيد.

وحقق المنتخب الوطني فوزا في متناول اليد على نظيره التنزاني، بهدفين نظيفين، في البروفة الودية الوحيدة للفراعنة قبل خوض غمار بطولة أمم إفريقيا ٢٠٢٤ التي تنطلق بعد أيام قليلة في كوت ديفوار.

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