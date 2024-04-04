الطريق إلى الأميرة السمراء.. «المارد الأحمر» يسعى لتأكيد صعوده لنصف نهائى إفريقيا على حساب سيمبا

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى نظيره سيمبا التنزانى فى العاشرة من مساء الغد، فى إياب الدور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة، بقيادة الحكم التشادى الحاج آلو محمد، وسط حضور ٣٠ ألف مشجع.

كان المارد الأحمر قد حقق الفوز على سيمبا بهدف دون مقابل، سجله لاعبه أحمد نبيل كوكا، فى لقاء الذهاب، على ملعب بنجامين مكابا بدارالسلام.

ويحتاج الأهلى إلى التعادل بأى نتيجة أو الفوز، لحجز تذكرة الصعود إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، أما سيمبا فيحتاج إلى الفوز بأكثر من هدف لضمان التأهل.

ويتقابل الفائز من مواجهة اليوم مع المتأهل من لقاء مازيمبى الكونغولى وبترو أتلتيكو الأنجولى، فى دور نصف نهائى البطولة، وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبى فى الكونغو.

وتشهد قائمة المستبعدين من تشكيل الأهلى فى لقاء اليوم ٧ لاعبين، منهم ٥ بسبب الإصابات، هم محمد الشناوى وإمام عاشور وأليو ديانج وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد، إلى جانب غياب الثنائى محمود الزنفلى وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد فى القائمة الإفريقية.

وعقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق، جلسة مع اللاعبين فى فندق الإقامة، قبل ساعات من مواجهة بطل تنزانيا، حذر خلالها لاعبيه من الاستهانة بمواجهة الإياب والاعتماد على أن نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت لصالحهم بهدف نظيف.

وأكد «كولر»، خلال محاضرته الفنية، قوة سيمبا التنزانى، وظهوره بشكل جيد خلال مباراة الذهاب، بعد أن أتيح له العديد من الفرص الخطيرة على مرمى الفريق.

وطالب رباعى دفاع الأهلى بفرض رقابة على مهاجمى بطل تنزانيا، مع الابتعاد عن ارتكاب أى أخطاء فى مناطق مؤثرة فى الملعب، منعًا لاهتزاز شباك الفريق بشكل يفرض التوتر على المباراة.

وشدد المدير الفنى للأهلى على أن نتيجة المباراة الأولى لا تعنى سهولة الخصم على الإطلاق، مشيرًا إلى أن «سيمبا» ليس لديه ما يخسره فى مواجهة اليوم، لذا سيدخل المباراة مهاجمًا من أجل تحقيق الحلم والوصول إلى نصف نهائى البطولة.

واختتم محاضرته بالتشديد على ضرورة مواصلة الانتصارات، حتى يتأكد جميع المنافسين من أن الأهلى يسعى للحصول على اللقب الإفريقى، ولن يكتفى فقط بالصعود إلى الأدوار النهائية.

واستقر «كولر» على خوض لقاء سيمبا التنزانى بتشكيل يتكون من: مصطفى شوبير فى حراسة المرمى، وأمامه الرباعى محمد هانى ورامى ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلى معلول، وفى وسط الملعب مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ورضا سليم وبيرسى تاو، وفى الهجوم محمود كهربا.

من ناحية أخرى، استقرت لجنة التخطيط بنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادى، على تعديل عقد اللاعب أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول، خلال الفترة المقبلة، لتحفيز اللاعب بعد تألقه مع الفريق وانضمامه لقائمة منتخب مصر الأول.

وأوضح مصدر بالأهلى أن إدارة الكرة قررت تعديل العقد ورفعه من الفئة الثالثة فى الفريق إلى الفئة الثانية، وزيادة قيمته من ٤ ملايين جنيه إلى ٨ ملايين جنيه فى الموسم، مع تطبيق ذلك بداية من الموسم الجديد، بالإضافة إلى تمديد عقده لمدة موسمين قادمين، للحفاظ على تركيزه، فى إطار استمرار سياسة النزول بمعدل أعمار اللاعبين فى المواسم المقبلة.