موعد آذان المغرب اليوم الجمعة 26 رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات

يزيد البحث عن موعد آذان المغرب اليوم الجمعة 26 رمضان 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي قبل توقيت الإفطار بساعتين، حيث يرغب سكان كل محافظة في معرفة توقيت الإفطار في محافظة إقامتهم وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي.

موعد آذان المغرب اليوم الجمعة 26 رمضان 2024 في القاهرة

جاء موعد آذان المغرب اليوم الجمعة 26 رمضان 2024 الموافق 5 أبريل الجاري في القاهرة وفقا للإمساكية الرمضانية التي أعدها خبراء الهيئة العامة للمساحة المصرية في تمام الساعة 6:16 دقيقة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت حيث جاء توقيت الصلاة كما يلي:-

موعد آذان صلاة الفجر في تمام الساعة 4:10 فجرا.

موعد آذان صلاة الظهر في تمام الساعة 11:58 ظهرا.

موعد آذان صلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصرا.

موعد آذان صلاة المغرب في تمام الساعة 6:16 مساءا.

موعد آذان صلاة العشاء في تمام الساعة 7:36 مساءا.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

موعد آذان صلاة الفجر في تمام الساعة 4:11 فجرا.

موعد آذان صلاة الظهر في تمام الساعة 11:52 ظهرا.

موعد آذان صلاة العصر في تمام الساعة 3:21 عصرا.

موعد آذان صلاة المغرب في تمام الساعة 6:08 مساءا.

موعد آذان صلاة العشاء في تمام الساعة 7:24 مساءا.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

موعد آذان صلاة الفجر في تمام الساعة 4:10 فجرا.

موعد آذان صلاة الظهر في تمام الساعة 11:58 ظهرا.

موعد آذان صلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصرا.

موعد آذان صلاة المغرب في تمام الساعة 6:13 مساءا.

موعد آذان صلاة العشاء في تمام الساعة 7:36 مساءا.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد آذان صلاة الفجر في تمام الساعة 4:14 فجرا.

موعد آذان صلاة الظهر في تمام الساعة 12:03 ظهرا.

موعد آذان صلاة العصر في تمام الساعة 3:36 عصرا.

موعد آذان صلاة المغرب في تمام الساعة 6:22 مساءا.

موعد آذان صلاة العشاء في تمام الساعة 7:43 مساءا.

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