موعد عيد الفطر المبارك 2024 وتوقيت الصلاة في بعض المحافظات

حدد معهد البحوث الفلكية موعد عيد الفطر المبارك 2024، والذي يبدأ مع بداية شهر شوال الذي تستطلع دار الإفتاء المصرية ميلاده يوم 29 رمضان، وتعرض الدستور في التقرير التالي وفق البحوث الفلكية موعد عيد الفطر المبارك 2024 وموعد الصلاة في بعض المحافظات

موعد عيد الفطر 2024 يوم كام؟

وفق المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية من المتوقع أن يكون عيد الفطر لعام 1445 هـ يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 م.

ولكن سيتم تحديد موعد عيد الفطر بدقة بعد استطلاع دار الإفتاء المصرية لمولد هلال شهر شوال وذلك يوم الاثنين الموافق 29 رمضان، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وإذا لم يثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر رمضان ويكون عيد الفطر يوم الأربعاء 10 ابريل.

موعد إجازة عيد الفطر 2024

وفق قانون العمل المصري فإن إجازة عيد الفطر تكون ثلاثة أيام تبدأ يوم ١ شوال من كل عام وتستمر حتى ٣ شوال وذلك للقطاع العام، أما القطاع الخاص فتكون يومين فقط.

ويصدر مجلس الوزراء المصري قرار بتحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 نهاية شهر رمضان الجاري، وأحيانًا ما يتم مد الأجازة لأكثر من ثلاثه أيام إذا كانت متداخله مع الراحات الأسبوعية للموظفين.

موعد صلاة عيد الفطر 2024

تحدد دار الإفتاء المصرية موعد صلاة عيد الفطر 2024 ، بعد تحديد الموعد الشرعي لبداية شهر شوال، وحدد معهد البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الفطر في بعض المحافظات والتي تختلف من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي وجاءت كالتالي:

صلاة العيد في الإسكندرية: الساعة 6:02 صباحًا يوم الأربعاء.

صلاة العيد في القاهرة: الساعة 5:53 صباحًا يوم الأربعاء.

صلاة العيد في الفيوم: الساعة 6:00 صباحًا يوم الأربعاء.

صلاة العيد في الغربية: الساعة 5:58 صباحًا يوم الأربعاء.

صلاة العيد في الدقهلية: الساعة 5:59 صباحًا.