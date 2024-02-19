يُعد عيد الفطر من أهم الأعياد الدينية التي يحتفل بها المسلمون حول العالم، إيذانًا بنهاية شهر رمضان المبارك وبدء شهر شوال. ويختلف موعد عيد الفطر من عام لآخر، حيث يعتمد على رؤية هلال شهر شوال.

موعد أول أيام عيد الفطر 2024

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

وعلى الرغم من دقة الحسابات الفلكية، إلا أن إثبات رؤية هلال شهر شوال يبقى أمرًا واجبًا شرعيًا لتحديد موعد عيد الفطر.

وتعد عادة أغلب الدول العربية والإسلامية إجازة عيد الفطر 2024 لتبدأ من يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 وتستمر حتى يوم الجمعة 12 إبريل 2024، أي أن إجازة العيد ستكون 3 أيام، لكن يُرجى متابعة إعلانات دار الإفتاء في البلاد للتأكد من موعد عيد الفطر بشكل رسمي، حيث يتم الاعتماد أحيانا على الرؤية بالعين المجردة.

وقد تختلف مدة إجازة عيد الفطر من دولة لأخرى، تُقام العديد من الفعاليات والاحتفالات خلال عيد الفطر في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

احتفالات عيد الفطر المبارك 2024

وتختلف احتفالات عيد الفطر من بلد لآخر، ومن شخص لآخر، إلا أنها تشترك في بعض المظاهر العامة منها “أداء صلاة عيد الفطر في المصليات والمساجد، تبادل التهاني والتبريكات بين الناس، زيارة الأهل والأقارب والأصدقاء، تقديم الهدايا للأطفال”.

وفي بعض الدول يتم إقامة الولائم والفعاليات الترفيهية، وارتداء الملابس الجديدة، وتزيين المنازل والشوارع، وتزداد حركة التسوق لشراء الملابس والحلويات، كما يسافر بعض الأشخاص لقضاء العطلة مع عائلاتهم.

في مصر، توضع الفوانيس الرمضانية في الشوارع، ويقدم تقديم الكعك والبسكويت كهدايا، وتنظيم عروض فنية وألعاب نارية.

وفي السعودية، تقام مهرجانات ثقافية وترفيهية، مع تقديم العروض المسرحية والحفلات الموسيقية، وتنظيم فعاليات رياضية.



في الإمارات العربية المتحدة، تقام عروض الألعاب النارية في مختلف أنحاء البلاد، مع تنظيم فعاليات ترفيهية للأطفال، وتقديم العروض المسرحية والحفلات الموسيقية.

في تونس، تقام مهرجانات فنية وثقافية، مع تقديم العروض المسرحية والحفلات الموسيقية، وتنظيم فعاليات رياضية.

في المغرب، تقام عروض الألعاب النارية في مختلف أنحاء البلاد، مع تنظيم فعاليات ترفيهية للأطفال، وتقديم العروض المسرحية والحفلات الموسيقية.