تاريخ عيد الأضحى 2024 وعدد أيام إجازة العيد الكبير

يتم تحديد تاريخ عيد الاضحى 2024 بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة والتي تتم يوم 29 من شهر ذي القعدة، على أن يكون تاريخ عيد الأضحى 2024 هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ولكن حددت البحوث الفلكية تاريخ العيد الكبير وتعرضه الدستور في التقرير التالي:

متى وقفة عيد الاضحى 2024؟

توافق وقفة عيد الأضحى 2024 اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وتسمى وقفة عرفات، حيث يقف فيها الحجاج على جبل عرفات من فجر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة حتى مغرب نفس اليوم، ووقفة عرفات هي أهم ركن في الحج لدى المسلمين، وتسمى الحج الاكبر.

تاريخ عيد الاضحى 2024 العد التنازلي

يتم تحديد موعد العيد الكبير بدقة بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة الذي يكون عيد الاضحى هو اليوم العاشر منه.

ووفق البحوث الفلكية التي حددت موعد عيد الاضحى 2024 يتبقى شهران و23 يوم على بداية عيد الأضحى 2024، ويبد أعيد الاضحى يوم 10 ذو الحجة، وينتهي يوم 13 ذو الحجة.

ووفق البحوث الفلكية يصادف عيد الاضحى تاريخ الأحد، ١٦ يونيو ٢٠٢٤ م، والذي سيبدأ بمجرد مرور 84 يوم من تاريخ اليوم.

والعيد الكبير هو ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما أراد التضحية بابنه إسماعيل تلبية لأمر الله لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (خروف، أو بقرة، أو إبل) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيته، ومن هنا جاء اسمه عيد الأضحى.

أجازة العيد الكبير 2024 للموظفين

تستمر أجازة عيد الأضحى 4 أيام، وبعد اضافة وقفة عرفات تكون عدد عدد أيام أجازة العيد الكبير للموظفين 5 أيام، ويتم تحديدها بدقة بقرار من مجلس الوزراء المصري، ويحصل العاملون في القطاع الخاص على ثلاث أيام فقط، يتم تحديدها من قبل وزارة القوى العاملة.