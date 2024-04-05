الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أماكن إقامة صلاة عيد الفطر 2024| مواعيد الصلاة فى بعض المحافظات

صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر

صلاة العيد من ملامح الاحتفال به إذ يجتمع الكبار والصغار في الساحات بالملابس الجديدة وموعد صلاة عيد الفطر من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محرك البحث "جوجل"، بعدما كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 م هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجريا، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1445 هجريا يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 (عيد الفطر المبارك) من الناحية الفلكية.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2024

وفي إطار حرص "الدستور" على تقديم كافة الخدمات للقراء نقدم في السطور التالية مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2024 في مختلف محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية لمعهد الفلك:

- في محافظة القاهرة، ستكون صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

- في محافظة الجيزة، ستكون صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

- في محافظة الإسكندرية، ستكون صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

- في محافظة بورسعيد، ستكون صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

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مواعيد صلاة عيد الفطر لعام 2024 في بعض المحافظات:

- في محافظة السويس، يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

- في محافظة العريش، يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

- في الطور، يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

- في سانت كاترين، يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 5:48 صباحًا.

- في طابا، يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 5:44 صباحًا.

- في شرم الشيخ، يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

- في دمنهور، يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

أماكن إقامة صلاة عيد الفطر 2024 

سيتم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وسيتم أيضًا إقامة صلاة العيد في الساحات العامة وفقًا لترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها. سيتم تحديد الساحات التي ستقام بها صلاة العيد من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة.
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