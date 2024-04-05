جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم وأدبي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر محرك البحث جوجل حاليا وذلك منذ إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الجدول الرسمي المنظم لسير الامتحانات هذا العامة لطلاب مرحلة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

جاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبة العلمية (علوم، رياضة) للعام الدراسي الحالي والذي تم اعتماده خلال مؤتمر صحفي كما يلي:-

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفرغية).

يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024 امتحان مادة الرياضيات البحتة (تفاضل وتكامل).

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الحياء والرياضيات التطبيقية (استاتيكا).

يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 امتحان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

جدول طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024 امتحان مادة فلسفة ومنطق.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الحياء والرياضيات التطبيقية (استاتيكا).

يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 امتحان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

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