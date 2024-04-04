الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع الشعب والمدارس للعام الدراسي الحالي

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2024 وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الثانوية العامة لجميع الشعب والمدارس للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

امتحانات الثانوية العامة 2024

 واعلنت وزارة التربية التعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة والذي من المقرر أن يبدأ يوم  الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع، وتنتهي  يوم الاربعاء الموافق 17 يوليو 2024، بالمواد الأساسية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المواد الأساسية لكافة الشعب

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2023-2024 وتوزيع الدرجات

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

جدول امتحانات الثانوية العامة وتوزيع الدرجات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2024.. وتوزيع الدرجات لكافة الشعب الدراسية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة

يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل 

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا 

يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

جدول الثانوية العامة 2024 للطلاب المكفوفين

- تبدأ الامتحانات 10 يونيو بالتربية الدينية 

-12 يونيو التربية الوطنية.

-22 يونيو اللغة العربية ورقة أولى.

- 24 يونيو اللغة العربية ورقة ثانية 

-26 يونيو اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى.

-29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية.

-1 يوليو الجغرافيا ورقة أولى.

-3 يوليو الجغرافيا ورقة ثانية.

 -السبت 6 يوليو الفلسفة والمنطق.

-8 يوليو اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى وثانية.

 - 11 يوليو امتحان علم النفس.

 - السبت 13 يوليو التاريخ ورقة أولى -الاثنين 15 يوليو التاريخ ورقة ثانية.

 -الأربعاء 17 يوليو الاقتصاد.

السبت 20 يوليو الإحصاء.

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جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2023-2024 وتوزيع الدرجات

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جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب مدارس المتفوقين  

ولطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، جاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي:

-  يوم الإثنين 10 يونيو امتحان التربية الوطنية والتربية الدينية.

-السبت 22 يونيو 2024، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية ومقاييس المفاهيم في اللغة العربية.

 -الأربعاء 26 يونيو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية.

 -السبت 29 يونيو مقايسس المفاهيم في الكيمياء.

-الأربعاء 3 يوليو مقاييس المفاهيم في الفيزياء.

-السبت 6 يوليو مقاييس المفاهيم في الجيولوجيا ومقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية.

-الأربعاء 10 يوليو مقاييس المفاهيم " اللغة الإنجليزية".

-السبت 13 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.

 -الإثنين 15 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء.

 -الأربعاء 17 يوليو مقاييس المفاهيم " الأحياء"، ومقاييس المفاهيم " الرياضيات البحتة".

-السبت 20 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " الأحياء والجيولوجيا" واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " الرياضيات".

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