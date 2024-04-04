رئيس جامعة عين شمس يستقبل رئيس الطاقة الذرية ويبحثان استراتيجية التعاون العلمى



استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، ووفدا علميا من الهيئة، وقد بدأ اللقاء بقيام الدكتور عمرو الحاج بتهنئة الدكتور محمد ضياء زين العابدين بمناسبة توليه رئاسة الجامعة، وقد أكد على أهمية التعاون العلمي والأكاديمي مع جامعة عين شمس إحدى أعرق الجامعات المصرية.

ثم استعرض الجانبان ما تم تنفيذه منذ توقيع اتفاقية التعاون بين الجهتين منذ يناير 2023 وحتى الآن، حيث شملت عقد عدة لقاءات وورش عمل بين الجهتين وأسفرت عن صياغة بعض أوجه التعاون في مجالات البرامج البحثية للدراسات العليا ومنها الماجستير المهني في الكيمياء والفيزياء الإشعاعية، كما تمت مشاركة هيئة الطاقة الذرية في مؤتمر جامعة عين شمس بجلسة خاصة عن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما شملت أنشطة التعاون اشراك طلبة الجامعة في برنامج التدريب الصيفي الذي تنفذه هيئة الطاقة الذرية لطلبة الجامعات المصرية.





من جانبه، أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، استمرار دعمه لأنشطة التعاون مع هيئة الطاقة الذرية وحرص الجامعة على تعزيز هذا التعاون وأنه سيقدم كل الدعم المطلوب لتفعيل أنشطة التعاون بين الجانبين خاصة أن هذا التعاون يمثل نموذج جديد لتعاون المراكز البحثية مع الجامعات، كما أنه يمثل شراكة استراتيجية تسهم في تقدم البحث العلمي والتطور التكنولوجي، متطلعًا لفتح آفاق جديدة للابتكار والتقدم من خلال هذا التعاون.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن الهيئة يسعدها المضي قدمًا في أنشطة التعاون مع الجامعة، خاصة أن الهيئة تمتلك المدرسة العلمية الفريدة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في شتى المجالات ومنها الطب والزراعة والصناعة والصحة وغيرها وتتمنى فتح وتنفيذ مجالات جديدة للأنشطة البحثية والتطبيقية، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه خاصة في مجالات تنفيذ البرامج التخصصية للماجستير والدبلومات بمشاركة وإصدار شهادات معتمدة من الطرفين في التخصصات الفريدة في مجالات العلوم الإشعاعية والنووية وتطبيقاتها المختلفة.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة عليا لإدارة وتفعيل والإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين الجانبين برئاسة الأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة وخدمة المجتمع، كممثلة لجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور حسن صالح، رئيس شعبة التشعيع الصناعي بهيئة الطاقة الذرية، كممثل من هيئة الطاقة الذرية، وبعضوية فريق عمل من الجهتين، وأن الخطوة الأولى لهذه اللجنة هو إعداد استراتيجية وخطة بحثية مشتركة للتعاون بين الجهتين توضح مجالات التعاون بدقة خلال الفترة المقبلة مع وضع برنامج زمني لتنفيذها وستشمل مراجعة البرامج المهنية المقترح تنفيذها واعتمادها من الجهتين وتشمل البرنامج المهني للكيمياء والفيزياء الإشعاعية بكلية العلوم، وكذلك الماجستير المهني المقترح في مجال الصيدلة الإشعاعية بالتعاون مع كلية الصيدلة، وبرنامج الطوارئ الإشعاعية بالتعاون مع كلية الطب. كذلك ستتم دراسة أي أنشطة أخري من قبل اللجنة، كما تم التأكيد على أن تقوم اللجنة بوضع تصور كامل وخطط تنفيذية تشمل الأنشطة وجهة التنفيذ والزمن المحدد.

وقد حضر اللقاء من جانب جامعة عين شمس: الأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والأستاذة الدكتورة أماني أسامة، عميد كلية الصيدلة، والأستاذ الدكتور محمد رجاء سطوحي، عميد كلية العلوم، والأستاذ الدكتور حاتم محمد عبدالله، أستاذ علاج الأورام، والأستاذ الدكتور عادل الصباغ، الاستاذ بكلية الهندسة، والأستاذ الدكتور نبيل الفرماوي، أستاذ الفيزياء الإشعاعية والنووية بكلية العلوم.

ومن جانب هيئة الطاقة الذرية شارك وفد مكون من: الأستاذ الدكتور حسن صالح، رئيس شعبة التشعيع الصناعي، والأستاذة الدكتورة حنان محمد دياب، رئيس شعبة الرقابة الإشعاعية، والأستاذ الدكتور محمد رجاء حامد بلبول، وكيل شعبة البحوث الإشعاعية، والأستاذ الدكتور شريف الجوهري، رئيس قسم المواقع والبيئة، والأستاذة الدكتورة أماني إسماعيل رفعت، رئيس قسم كيمياء البوليمرات، والأستاذ الدكتور مصطفى محمد حامد رئيس قسم الكيمياء التحليلية، والأستاذ الدكتور محمد يحيي البحراوي، أستاذ فيزياء الجوامد، والاستاذ الدكتور تامر صقر، أستاذ الصيدلة النووية، والدكتورة نهى محمد دغيدي، الأستاذ المساعد بقسم كيمياء البوليمرات.