بمشاركة رئيس جامعة سوهاج.. المجلس الأعلي للجامعات يعقد اجتماعه الدوري بجامعة عين شمس

شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي استضافته جامعة عين شمس، اليوم الأحد، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة.

في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وقال النعماني، إنه تم طرح عدد من الموضوعات الهامة علي طاولة المجلس والتي يأتي من أبرزها مناقشة تنسيق الجامعات 2024، واستعدادات الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، والإعداد المقترحة من الطلاب المقبولين بالجامعات للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، كما ناقش وضع ضوابط وآليات ومعايير لنظام التعليم الطبي المستمر بديلًا عن التعليم المدمج.

وعلي هامش المجلس، شارك النعماني في الإفطار الجماعي الذي نظمته جامعة عين شمس، بحضور وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم، وامانة المجلس ورؤساء الجامعات المصرية.

كما صرح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إنه تم تفعيل مركز التدريب الطبي بكلية الطب بالجامعة، والذي يتم من خلاله تنظيم عدد من الدورات الطبية المتنوعة وبصفة دورية، بهدف تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وذلك إيمانًا وحرصًا من إدارة الجامعة علي اهمية الارتقاء بمستوى التدريب والتعليم الطبي ورفع كفاءة الأطقم الطبية بكافة تخصصاتها ودرجاتها داخل المستشفيات الجامعية، ولتمكين الأطباء من النشر العلمي، والإشراف على الرسائل العلمية لتنمية البحث العلمي بشكل عام.



ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد الكلية، أن المركز يعد الوحيد بجنوب الصعيد، والثالث علي مستوي الجمهوربة بعد جامعتي القاهرة والاسكندرية، لتنظيم الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس وأطباء الإمتياز، والطلاب من المستوي الأول حتي المستوي الخامس، حيث تتم المحاضرات النظرية بشكل دوري يعقبها التدريب العملي.

ومن جانبه، قال الدكتور احمد فتحي النحاس، مدير عام المستشفيات الجامعية، إنه تم وضع لائحة مالية للمركز تحدد اسعار الدورات، كما ان بعض الدورات يتم اعتمادها من المركز والنقابة العامة للأطباء بالقاهرة، وتفيد المتدربين في الترقي وفي مجال تخصصهم، لافتًا إلى أن مقر المركز يقع بالمستشفي الجامعي القديم، ويضم ٧ قاعات تدريبة مزودة بجميع التقنيات الحديثة.

وأوضح الدكتور أحمد علي اسماعيل، مدير المركز، أن مدة الدورة تتراوح بين يوم الي أثنين حسب نوعها، ويتم الحجز المسبق داخل مقر المركز، مشيرا إلي أنه تم تنظيم العديد من الدورات المختلفة للطلاب منها دورات اسعافات أولية وإنعاش قلبي ورئوي، والتعامل مع الحروق والممرات الهوائية وتركيب الحقن الأمن والغرز الجراحية، وعلي مستوي أطباء الامتياز عن كيفية التعامل مع حالات الطوارئ وحالات الصدمة وأنواع المحاليل، ودورات اخري لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس مثل الإشراف العلمي على الرسائل والنشر العلمي والبحث العلمي، إضافة الي تنظيم دورات في كافة التخصصات.

جدير بالذكر أن الدورات يحاضر بها نخبه من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويحصل المتدرب في نهاية الدورة علي شهادة معتمدة.