الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"دكان الفرحة" يستمر في توزيع ملابس جديدة بالمجان لطلاب جامعة سوهاج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يواصل دكان الفرحة بجامعة سوهاج والذي ينظمه صندوق تحيا مصر، توزيع الملابس الجديدة لطلاب الجامعة مجانًا، وذلك ممن أُعدت لهم بحوث حالة اجتماعية، لإدخال البسمة والفرحة على نفوس طلاب وطالبات الجامعة، تزامنًا مع الاستعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وثمن الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، جهود صندوق تحيا مصر والتي يسعى من خلالها لتقديم أفضل الخدمات بكافة القطاعات الخدمية والتنموية، مشيدًا بالمعرض وجودة الملابس المعروضة به والتي تناسب مختلف الأعمار، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تألو جهدًا في دعم ورعاية أبنائها وتوفير حياة كريمة لهم.

وقال "النعماني" إن المعرض يوفر 20 ألف قطعة ملابس جديدة ولكل طالب وطالبة حق اختيار 5 قطع مختلفة، بالإضافة إلى قطعة إكسسوار من بين المعروضات مجانًا، حيث يستمر المعرض علي مدار ٣ أيام، تم خلالهم تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء للطالبات، ويوم الأربعاء للطلاب، مقدمًا شكره لطلاب من اجل مصر علي جهودهم المبذوله في تنظيم المعرض ومساعده زملائهم الطلبه والطالبات خلال فاعليات المعرض.

كما عقد مجلس جامعة سوهاج اليوم برئاسة الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة جلسته رقم ٢٠٤ لشهر مارس ٢٠٢٤، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

وأوضح "النعماني" أن المجلس وافق على عدد من القرارات الهامة ومنها زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكلية التربية النوعية من طلاب مدارس الصم والبكم وضعاف السمع وطلاب الدمج التعليمي، بالعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، ليتم قبول ١٠ طلاب بقسم التربية الفنية من طلاب الصم وضعاف السمع و١٠ طلاب بقسم التربية الفنية من طلاب الدمج التعليمي و٥ طالب بقسم التربية الموسيقية من طلاب الدمج التعليمي.

وأضاف "النعماني" أن المجلس وافق على إضافة مقرر "القضايا المجتمعية" لطلاب المستوى الثاني لكلية التربية باللائحة الموحدة لإعداد المعلم بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، والذي يستهدف رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا ( الزيادة السكانية- حقوق الانسان- الشفافية ومكافحة الفساد) كمتطلب اجباري ليس له ساعات معتمدة ولا يضاف للمجموع التراكمي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المجلس وافق أيضًا على انعقاد مؤتمر كلية الطب البشري السنوي تحت عنوان " منتدي طب سوهاج لأمراض داء السكري"، وذلك خلال يومي ٢١ و٢٢ ابريل القادم، وعقد المؤتمر العلمي الأول لكلية الزراعة بعنوان" الزراعة المستدامة والامن الغذائي في ظل التغيرات المناخية" خلال يومي ١٣و١٤ نوفمبر القادم.

يذكر أنه تم الموافقة على تعيين عضو هيئة تدريس في وظيفة أستاذ بكلية العلوم، و٤ من أعضاء هيئة التدريس في ظيفة أستاذ مساعد بكليتي العلوم والطب، بإلاضافة الي تعيين ٦ عضو هيئة تدريس بكليات الآداب، العلوم، الزراعة والطب في وظيفة مدرس، إلي جانب منح درجة الدكتوراة لعدد ١٢ عضو هيئة تدريس بكليات التربية، والآداب، الطب، الألسن، ومنح درجة الماجستير لعدد ٣٩ عضو هيئة التدريس بكليات التربية، الطب، العلوم، الزراعة، الآداب، الألسن، التمريض والتربية الرياضية.

IMG-20240327-WA0045
IMG-20240327-WA0045
IMG-20240327-WA0042
IMG-20240327-WA0042
IMG-20240327-WA0044
IMG-20240327-WA0044
IMG-20240327-WA0046
IMG-20240327-WA0046
IMG-20240327-WA0039
IMG-20240327-WA0039
IMG-20240327-WA0040
IMG-20240327-WA0040
IMG-20240327-WA0043
IMG-20240327-WA0043
IMG-20240327-WA0041
IMG-20240327-WA0041
دكان الفرحة بجامعة سوهاج صندوق صندوق تحيا مصر عيد الفطر المبارك حسان النعماني

مواد متعلقة

رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العمل بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية

الأكثر قراءة

"الطريق المشبوه".. كشف خطة الاحتلال للسيطرة على ميناء إيصال المساعدات لـ غزة

كشف تفاصيل جديدة حول انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

معهد الفلك يُعلن موعد عيد الفطر وفقًا للحسابات الفلكية

انهيار للعلاقات ودفاع عن حماس وطريق مسدود للهدنة.. كواليس الخلاف الأمريكى الإسرائيلى

هبوط أرضى بطريق الواحات باتجاه أكتوبر

توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن خفض أسعار السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

"الطريق المشبوه".. كشف خطة الاحتلال للسيطرة على ميناء إيصال المساعدات لـ غزة

فوبيا الهزيمة من حماس.. لماذا تخشى إسرائيل انهيار مفاوضات هدنة غزة؟

عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلى.. واستمرار استهداف مجمع الشفاء بغزة