"دكان الفرحة" يستمر في توزيع ملابس جديدة بالمجان لطلاب جامعة سوهاج

يواصل دكان الفرحة بجامعة سوهاج والذي ينظمه صندوق تحيا مصر، توزيع الملابس الجديدة لطلاب الجامعة مجانًا، وذلك ممن أُعدت لهم بحوث حالة اجتماعية، لإدخال البسمة والفرحة على نفوس طلاب وطالبات الجامعة، تزامنًا مع الاستعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وثمن الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، جهود صندوق تحيا مصر والتي يسعى من خلالها لتقديم أفضل الخدمات بكافة القطاعات الخدمية والتنموية، مشيدًا بالمعرض وجودة الملابس المعروضة به والتي تناسب مختلف الأعمار، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تألو جهدًا في دعم ورعاية أبنائها وتوفير حياة كريمة لهم.

وقال "النعماني" إن المعرض يوفر 20 ألف قطعة ملابس جديدة ولكل طالب وطالبة حق اختيار 5 قطع مختلفة، بالإضافة إلى قطعة إكسسوار من بين المعروضات مجانًا، حيث يستمر المعرض علي مدار ٣ أيام، تم خلالهم تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء للطالبات، ويوم الأربعاء للطلاب، مقدمًا شكره لطلاب من اجل مصر علي جهودهم المبذوله في تنظيم المعرض ومساعده زملائهم الطلبه والطالبات خلال فاعليات المعرض.

كما عقد مجلس جامعة سوهاج اليوم برئاسة الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة جلسته رقم ٢٠٤ لشهر مارس ٢٠٢٤، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

وأوضح "النعماني" أن المجلس وافق على عدد من القرارات الهامة ومنها زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكلية التربية النوعية من طلاب مدارس الصم والبكم وضعاف السمع وطلاب الدمج التعليمي، بالعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، ليتم قبول ١٠ طلاب بقسم التربية الفنية من طلاب الصم وضعاف السمع و١٠ طلاب بقسم التربية الفنية من طلاب الدمج التعليمي و٥ طالب بقسم التربية الموسيقية من طلاب الدمج التعليمي.

وأضاف "النعماني" أن المجلس وافق على إضافة مقرر "القضايا المجتمعية" لطلاب المستوى الثاني لكلية التربية باللائحة الموحدة لإعداد المعلم بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، والذي يستهدف رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا ( الزيادة السكانية- حقوق الانسان- الشفافية ومكافحة الفساد) كمتطلب اجباري ليس له ساعات معتمدة ولا يضاف للمجموع التراكمي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المجلس وافق أيضًا على انعقاد مؤتمر كلية الطب البشري السنوي تحت عنوان " منتدي طب سوهاج لأمراض داء السكري"، وذلك خلال يومي ٢١ و٢٢ ابريل القادم، وعقد المؤتمر العلمي الأول لكلية الزراعة بعنوان" الزراعة المستدامة والامن الغذائي في ظل التغيرات المناخية" خلال يومي ١٣و١٤ نوفمبر القادم.

يذكر أنه تم الموافقة على تعيين عضو هيئة تدريس في وظيفة أستاذ بكلية العلوم، و٤ من أعضاء هيئة التدريس في ظيفة أستاذ مساعد بكليتي العلوم والطب، بإلاضافة الي تعيين ٦ عضو هيئة تدريس بكليات الآداب، العلوم، الزراعة والطب في وظيفة مدرس، إلي جانب منح درجة الدكتوراة لعدد ١٢ عضو هيئة تدريس بكليات التربية، والآداب، الطب، الألسن، ومنح درجة الماجستير لعدد ٣٩ عضو هيئة التدريس بكليات التربية، الطب، العلوم، الزراعة، الآداب، الألسن، التمريض والتربية الرياضية.

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