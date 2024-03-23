رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العمل بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، سير العمل بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، حيث شهد خلالها جانبًا من محاضرة علمية بالمركز، وذلك بمبنى الخدمات بالحرم الجامعي القديم، يصاحبه الدكتور محمد حشمت مدير المركز وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيكل الإداري بالمركز.

وخلال المحاضرة استمع النعماني لعرض أحد الطلاب بالفرقة الثانية ببرنامج الإحصاء والبرمجة بكلية العلوم عن كيفية عمل موقع إلكتروني، حيث أثني علي آداء الطالب، داعيًا الطلاب بأهمية العمل علي رفع مهاراتهم وقدراتهم واكتساب الخبرات من خلال التعلم والتدريب.

وخلال زيارته للمركز تفقد الدكتور حسان النعماني وحدة البوابة الإلكترونية، واستعرض مع فريق العمل تطور البوابة الإلكترونية للجامعة، وايضًا مواقع الكليات المختلفة، والخدمات المقدمة من خلال الموقع لأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأعضاء الهيكل الإداري، كما تفقد وحدة المكتبة الرقمية واستعرض الخدمات المقدمة من فحص عنوان الرسائل الجامعية لمنتسبي جامعة سوهاج من الباحثين.

وذكر الدكتور محمد حشمت أن رئيس الجامعة أطلع خلال الزيارة علي نظام الأمين الخاص بإدارة العهد والمخازن بالجامعه، وتم عرض البرنامج المخزون الدوائي لمستشفى الجامعة والذي يُحدث يوميًا من خلال النظام، كما تفقد كلًا من وحده الدعم الفني للأنشطة الفاعلة داخل إدارات الجامعة المختلفة، ووحده MIS ووحده الخدمات الطلابية ووحده التدريب علي تكنولوجيا المعلومات، كما شهد جانبًا من فعاليات اختبار تحول رقمي لمجموعة من الباحثين.

كما استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الدكتورة أمل عبد الواحد مدير مشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية، وذلك لمناقشة خطة العمل المستقبلية لمركز التطوير المهني بالجامعة، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ووتنمية البيئة، الدكتور سيد جبريل مدير المركز، والدكتور عمرو نصار نائب مدير المركز.

وأكد الدكتور حسان النعماني أن مركز التطوير المهني بالجامعة له دور هام وإيجابي في تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، مضيفًا انه خلال الاجتماع تم استعراض إنجازات المركز خلال الفترة السابقة وخطة تشغيل المركز في الفترة القادمة، كما تم مناقشة الاستعدادات وأعمال التجهيز لملتقي التوظيف السنوي الخامس المزمع إقامته في شهر أبريل بنسختيه الاونلاين والاوفلاين، الذي ستنظمه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مراكز التطوير المهني في الجامعات المصرية، بمشاركة عددًا كبيرًا من مختلف الشركات الكبرى والمحلية، واكثر من ٥٠٠ خريج وطالب من كل جامعة.

وأوضح الدكتور سيد جبريل مدير المركز انه تم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ بعض الفعاليات خلال الفتره القادمة داخل المركز، مشيرًا الي ان المركز الجامعي للتطوير المهني نفذ خلال الاربعة شهور الماضية أكثر من ٢٠ ورشة عمل وتدريب شارك فيها أكثر من ٤٨٠ طالب، كما تم تنفيذ ٤ منح تدريبية من الجامعة الأمريكية ودورتين عن إدارة جودة وواخري موارد بشرية، وخدمة عملاء وبمشاركة ١٥٠ طالب وطالبة.