جامعة عين شمس تنافس بثلاثة مرشحين لجائزة عبد الحميد شومان في دورتها 42



بعد إغلاق باب الترشح لجائزة عبد الحميد شومان في دورتها 42 للعام 2024، وذلك في31 مارس2024

أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس التابع لقطاع الدراسات العليا أن الجامعة تنافس لهذا العام بثلاثة مرشحين لجائزة عبد الحميد شومان والتى أطلقتها مؤسّسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب والذين استوفوا جميع بياناتهم للجائزة على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز في مجالاتها المختلفة وجميع متطلبات الترشح والمتابعة مع مكتب الجوائز في جميع الإجراءات والخطوات وتم تقديم جميع أشكال الدعم الفنى لهم من خلال مكتب الجوائز وجميع فريق العمل المعاون حتى الحصول على خطابات الترشح المعتمدة من معالي رئيس الجامعة.

وقد تنوعت المشاركات بين الكليات المختلفة بعدد 3 مرشحين من كلية الألسن ، وكلية التربية النوعية، وكلية الصيدلة.

يأتي هذا في إطار دعم إدارة الجامعة للتميز والإبداع، حيث تسعى الجامعة جاهدةً لتوفير بيئة محفزة لأعضاء هيئة التدريس لتحقيق الإنجازات، وتقدير الجامعة الإسهامات المتميزة لهم، وتقديم الدعم اللازم من خلال توفير الموارد والفرص التي تعزز التعلم والبحث العلمي، وذلك بهدف تحقيق مستويات عالية من التميز الأكاديمي والبحث العلمي وتعزيز التنافسية الجامعية."

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى للجوائز عبر البريد الإليكتروني:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

وفي سياق آخر وجه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي بأهمية تفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، ودعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المتميزة، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث