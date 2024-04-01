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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

جدول الثانوية العامة
جدول الثانوية العامة 2024

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2024 وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الثانوية العامة وتوزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024، واعلنت وزارة التربية التعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة والذي من المقرر أن يبدأ يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع، وتنتهي  يوم الاربعاء الموافق 17 يوليو 2024، بالمواد الأساسية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 مواد غير مضافة للمجموع

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.
يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.
يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.
يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.
يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.
يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.
يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

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جدول امتحانات الثانوية العامة وتوزيع الدرجات

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2024.. وتوزيع الدرجات لكافة الشعب الدراسية


جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة

يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل 
يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا 
يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.
يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.
يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.
يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الثانوية العامة وتوزيع الدرجات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2024.. وتوزيع الدرجات لكافة الشعب الدراسية

ضوابط وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

أكد  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون بنظام الكتاب المفتوح open book حيث تعتمد على مخاطبة الفهم والتحليل والتطبيق لدي الطلاب وليس الحفظ والتلقين وتركز على المقرر الدراسي ونواتج التعليم المرتبطة بالموضوعات والدروس وستكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفات العام الماضي كما لا يوجد تغيير في عدد الأسئلة الاختيارية والمقالية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم مراعاة قواعيد الصياغة الصحيحة للأسئلة بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لمدارس المتفوقين 

ولطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو2024، وتضمن جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس "STEM"، أداء الطلاب الاختبارات يوم الإثنين 10 يونيو امتحان التربية الوطنية والتربية الدينية، والسبت 22 يونيو 2024، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية ومقاييس المفاهيم في اللغة العربية والأربعاء 26 يونيو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية، والسبت 29 يونيو مقايسس المفاهيم في الكيمياء، والأربعاء 3 يوليو مقاييس المفاهيم في الفيزياء والسبت 6 يوليو مقاييس المفاهيم في الجيولوجيا ومقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية والأربعاء 10 يوليو مقاييس المفاهيم " اللغة الإنجليزية"، والسبت 13 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية والإثنين 15 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء والأربعاء 17 يوليو مقاييس المفاهيم " الأحياء"، ومقاييس المفاهيم " الرياضيات البحتة"، والسبت 20 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " الأحياء والجيولوجيا" واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " الرياضيات".

امتحانات الثانوية العامة 2024 مادة الاقتصاد امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة الديناميكا

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