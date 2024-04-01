اختتام فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي للجوالة بمشاركة 17 كلية بجامعة القاهرة

اختتمت جامعة القاهرة فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بمخيم إدارة الجوالة بملاعب الجامعة وبمشاركة 17 كلية من كليات الجامعة.

تأهيل الكوادر الشبابية بالجامعة للمشاركة فى التنمية المستدامة والإسهام فى إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة والتي تساهم في تأهيل الكوادر الشبابية للمشاركة في التنمية المجتمعية المستدامة، مشيرًا إلى أن مشاركة الطلاب في أنشطة الجوالة تسهم بشكل إيجابي في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة، وتؤدي لرفع الروح المعنوية لديهم، وتنمي روح التعاون فيما بينهم، بالإضافة إلى صقل مهارات الاعتماد على النفس والعمل بروح الفريق، لافتًا إلى أن أنشطة الجوالة ليست مجرد نشاط من الأنشطة الأحادية ولكنها مجمع للأنشطة الطلابية المختلفة.

أنشطة الجوالة تصقل مهارات الطلاب للاعتماد على النفس والعمل بروح الفريق

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رجب، إن المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة، تضمن تنظيم عدد من المسابقات المختلفة، وورش عمل فنية وثقافية وبيئية، وزراعة شتلات الزهور المختلفة، وإقامة حفلات سمر، وتنظيم رحلة خلوية داخلية، ومسابقات تخييم وطهي خلوي.

المهرجان الكشفي تضمن مسابقات وورش عمل فنية وثقافية وبيئية وحفلات سمر ورحلات خلوية داخلية

ويأتي المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب، في إطار حرص الجامعة على تطوير مهارات طلابها واستغلال طاقاتهم واستثمارها في مختلف المجالات، ومنها دعم الأنشطة الطلابية لأهميتها في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب.

وفي سياق آخر نظمت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مكتب تعزيز الهوية التراثية والوطنية بالجامعة، زيارة لطلاب الجامعة للأماكن والمناطق والمواقع الأثرية، وذلك في إطار اهتمام الجامعة برفع المستوى الثقافي للطلاب، وتنفيذًا للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني لديهم.