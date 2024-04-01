الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اختتام فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي للجوالة بمشاركة 17 كلية بجامعة القاهرة

المهرجان الكشفي والإرشادي
المهرجان الكشفي والإرشادي

اختتمت جامعة القاهرة فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بمخيم إدارة الجوالة بملاعب الجامعة وبمشاركة 17 كلية من كليات الجامعة.

تأهيل الكوادر الشبابية بالجامعة للمشاركة فى التنمية المستدامة والإسهام فى إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة والتي تساهم في تأهيل الكوادر الشبابية للمشاركة في التنمية المجتمعية المستدامة، مشيرًا إلى أن مشاركة الطلاب في أنشطة الجوالة تسهم بشكل إيجابي في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة، وتؤدي لرفع الروح المعنوية لديهم، وتنمي روح التعاون فيما بينهم، بالإضافة إلى صقل مهارات الاعتماد على النفس والعمل بروح الفريق، لافتًا إلى أن أنشطة الجوالة ليست مجرد نشاط من الأنشطة الأحادية ولكنها مجمع للأنشطة الطلابية المختلفة.

أنشطة الجوالة تصقل مهارات الطلاب للاعتماد على النفس والعمل بروح الفريق

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رجب، إن المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة، تضمن تنظيم عدد من المسابقات المختلفة، وورش عمل فنية وثقافية وبيئية، وزراعة شتلات الزهور المختلفة، وإقامة حفلات سمر، وتنظيم رحلة خلوية داخلية، ومسابقات تخييم وطهي خلوي.  

المهرجان الكشفي تضمن مسابقات وورش عمل فنية وثقافية وبيئية وحفلات سمر ورحلات خلوية داخلية

ويأتي المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب، في إطار حرص الجامعة على تطوير مهارات طلابها واستغلال طاقاتهم واستثمارها في مختلف المجالات، ومنها دعم الأنشطة الطلابية لأهميتها في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب.

txt

زيارة ميدانية لطلاب جامعة القاهرة للمناطق والمواقع الأثرية

txt

اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات تواصل أعمالها بمقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة القاهرة

وفي سياق آخر نظمت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مكتب تعزيز الهوية التراثية والوطنية بالجامعة، زيارة لطلاب الجامعة للأماكن والمناطق والمواقع الأثرية، وذلك في إطار اهتمام الجامعة برفع المستوى الثقافي للطلاب، وتنفيذًا للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني لديهم.

المهرجان الكشفي ورش عمل فنية رعاية الشباب أنشطة الجوالة الأنشطة الأحادية

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

عاجل.. «القاهرة الإخبارية»: الطائرة المسيرة التى ضربت إيلات استهدفت الرصيف العسكرى فى الميناء

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

عاجل.. ما مصير المحافظين بعد حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية يوم الثلاثاء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

ماجد حبته

تحرك ثلاثى من القاهرة

حسين دعسة

المقترح الأمريكى.. رفح وجنوب لبنان.. ولا عزاء لغزة

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر