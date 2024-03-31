الأحد 31 مارس 2024
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مصر

زيارة ميدانية لطلاب جامعة القاهرة للمناطق والمواقع الأثرية

زيارة ميدانية لطلاب
زيارة ميدانية لطلاب جامعة القاهرة

نظمت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مكتب تعزيز الهوية التراثية والوطنية بالجامعة، زيارة لطلاب الجامعة للأماكن والمناطق والمواقع الأثرية، وذلك في إطار اهتمام الجامعة برفع المستوى الثقافي للطلاب، وتنفيذًا للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني لديهم.

وشارك في الزيارة عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتضمنت زيارة ميدان صلاح الدين لتعريف الطلاب بالأهمية التاريخية للميدان والمعالم الأثرية المطلة عليه، ودخول مسجد الرفاعي ومدرسة السلطان حسن والتعرف على الناحية التاريخية والمعمارية والفنية له، ودخول مدافن الأسرة العلوية فيه والتي من بينها تركيبة دفن الخديو إسماعيل ووالدته وزوجاته، والسلطان حسين كامل وزوجته، والملك أحمد فؤاد الأول ووالدته، وشاهد إيران محمد رضا بهلوي والملك فاروق وزوجته، وكذلك زيارة شارع الخليفة ومسجد أحمد بن طولون، وتم تعريف الطلاب بتاريخ المسجد من الناحية المعمارية والتاريخية والفنية، وتاريخ الدولة الطولونية ومدينة القطائع.

نستهدف تعريف الطلاب بمكانة مصر التاريخية بين حضارات العالم وتعميق ولائهم وانتمائهم للوطن

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن هذه الزيارة تأتي في إطار رفع وعي طلاب الجامعة، وتعريفهم بمكانة مصر التاريخية بين حضارات العالم، والعمل على زيادة انتمائهم وولائهم للوطن وبناء وعيهم لمواكبة التغيرات والتحديات، ليصبحوا مواطنين صالحين ومتميزين.

وأكد الدكتور محمد الخشت حرص الجامعة على تنظيم العديد من الزيارات للمواقع الأثرية والتراثية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل للتعرف على الحرف التراثية وفنونها المختلفة وتعلمها في إطار تعزيز الهوية ولدعم فكر ريادة الأعمال، إلى جانب تنظيم المسابقات الثقافية للتعريف بأهمية التراث الحضاري والثقافي، موضحًا أن هذه الزيارات تأتي في إطار المساهمة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة والهادفة لنشر الوعي الأثري الثقافي والمعرفي، وحماية الآثار والتراث، بما يسهم في تنمية الشعور بالانتماء وتعزيز الهوية القومية والوطنية.

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رئيس الجامعة يوجه بتنظيم زيارات للمواقع الأثرية والتراثية لتعريف الطلاب بتاريخ حضارتهم على مر العصور
من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه الزيارات الطلابية المختلفة للمتاحف والمناطق الأثرية، والتي تضم مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور، مشيرًا إلى توجيه الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بتنظيم العديد من الزيارات للمواقع الأثرية والتراثية لتعريف الطلاب بأهمية التراث الحضاري والثقافي.

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