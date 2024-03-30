السبت 30 مارس 2024
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مصر

"مبدعون باختلاف" من جامعة القاهرة يهيمنون على الملتقى القمى للمبادرات الطلابية

الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت

أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن حصول فريق "مبدعون باختلاف" من طلاب الجامعة على المركز الأول للمبادرات الطلابية للملتقى القمي بالجامعات والمعاهد العليا، حيث حصلت مبادرة "مبتكرون" على المركز الأول وجائزة قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك في النسخة الثالثة من "مبدعون باختلاف 3"، والذي نظمه معهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 الكفاءة والتميز 

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الطلاب الفائزين بالجائزة الأولى، مشيدًا بأدائهم ومؤكدًا كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في مختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة.

تكافؤ الفرص والمساواة

من جانبه، قال الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن جامعة القاهرة لديها استراتيجية لرعاية الطلاب من ذوي الهمم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، وبذلت جهودا حثيثة في تعريف ذوي الهمم بحقوقهم وتقديم خدمات ملموسة لهم.

وجاءت مشاركة جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب علي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ فرج عيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبمشاركة شباب الجامعة من المبدعين باختلاف والأسوياء، كما شهد اليوم الختامي تقديم المجموعات الطلابية عروضًا تقديمية عن مبادراتهم أمام لجان تحكيم متخصصة ضمت نخبة من أساتذة الجامعات المصرية.

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مجلس جامعة القاهرة يشيد بالتقدم الذى حققته الجامعة فى تصنيف سيماجو

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رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور محمد مجاهد

وفي سياق آخر، عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

وأشاد "الخشت" بالتقدم الكبير الذي حققته الجامعة في تصنيف سيماجو العالمي، وتواجدها ضمن المربع الذهبي Q1 لأفضل 10% من الجامعات والمؤسسات البحثية في العالم من أكثر من 9 آلاف مؤسسة عالمية، كما أشاد بالنجاحات الكبيرة التي حققتها مجلة JAR، التي أصبحت واحدة من أبرز المجلات المبوبة في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة مثل سكوبس. 

الخشت للمبادرات الطلابية مبدعون باختلاف ذوي الهمم جامعة القاهرة

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