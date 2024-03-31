الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأوراق المطلوبة للتقدم لجائزة اليونسكو جيكجى لذاكرة العالم

جائزة اليونسكو
جائزة اليونسكو

تواصل اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو- ألكسو- إيسيسكو" بالتعاون مع
منظمة اليونسكو، إتاحة الترشح لجائزة "اليونسكو/جيكجي لذاكرة العالم" في دورتها العاشرة.
وجاءت قائمة الأوراق المطلوبة للتقديم لهذا البرنامج:

أ- باحثات ما بعد الدكتوراه:

- نسخ من الدرجات العلمية أو الدبلومات الحديثة: شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس "أو ما يُعادلها".

- مشروع تفصيلي بحد أقصى 3 صفحات يتضمن: وصف المشروع البحثي بما في ذلك المؤسسة أو بلد التنفيذ، والاستخدام المُقترح للمنحة وبعض مؤشرات الميزانية.

- خطابات توصية من المُشرف على البحث أو مدير المؤسسة العلمية التي يتم فيها تنفيذ المشروع البحثي أو عميد الكلية أو رئيس الجامعة التي تجري المرشحة بحثها تحت إشرافها.

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- قائمة المنشورات والاتصالات الشفهية وبراءات الاختراع ذات الصلة "إن وجدت" بمُقترح المشروع للخمس سنوات الماضية فقط.

ب – طلاب الدكتوراه:

- نسخ من الدرجات العلمية أو الدبلومات الحديثة: شهادات البكالوريوس، والماجستير أو ما يُعادلها.

- رسالة من الجامعة تثبت أن المُرشحة في السنة الثانية أو السنة السابقة لتقديم رسالة الدكتوراه.

- مُقترح لمشروع بحث الأطروحة بحد أقصى 3 صفحات، بما في ذلك التقدم المُحرز والمنشورات أو الاتصالات ذات الصلة.

- خطابات توصية من مدير المؤسسة العلمية، حيث يتم تنفيذ مشروع بحث الأطروحة أو عميد الكلية أو رئيس الجامعة التي تجري المُرشحة بحث أطروحتها بموجبها.

- خطاب قبول من مركز أبحاث أو معمل متخصص في الخارج للزيارات العلمية والتدريب والدورات المتخصصة وغيرها في مجال الرسالة.

وفي سياق آخر أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، فوز الدكتور محمد علي فرج، الأستاذ بقسم العقاقير بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة، "بجائزة اليونسكو- غينيا الاستوائية الدولية للبحث في علوم الحياة لعام 2023" في إصدارها الثامن، والتي أُنشِئت من قبل المجلس التنفيذي لليونسكو، والمُمولة من حكومة جُمهورية غينيا الاستوائية.

اليونسكو يونسكو ألكسو إيسيسكو جيكجي لذاكرة العالم الدرجات العلمية

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