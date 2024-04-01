انطلاق مسابقة الشطرنج بجامعة حلوان بالتنسيق مع الاتحاد المصري للشطرنج

​​​​​​

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، عن بدء فعاليات مسابقة الشطرنج بالتنسيق مع الاتحاد المصري للشطرنج، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والحياة الجامعية.

وتنطلق فعاليات البطولة اليوم الاثنين بنظام السويسري على 9 جولات، حيث سيتم اختيار أفضل المشاركين لتمثيل منتخب الجامعة، إلى جانب تكريم الفائزين في حفل ختام الأنشطة الطلابية بجوائز قيمة.

وفي تصريح له، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية الأنشطة الطلابية في صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم، مشددًا على حرص الجامعة على تفعيل هذه الأنشطة وتوفير كافة الإمكانيات لإنجاحها.

وأضاف الدكتور قنديل: "نولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، حيث تساهم في بناء شخصية الطالب وصقل مهاراته القيادية والإبداعية في مختلف المجالات".

وتجري فعاليات البطولة تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والطالبة نادين عبد الحليم رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان.

وفي سياق آخر شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الليلة الرمضانية التي نظمتها جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، بحضور عدد من قيادات وزارتى التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والجامعة والشخصيات العامة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

كما شهد الدكتور السيد قنديل حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بالجامعة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الأسرة في تنظيم العديد من الفعاليات، وأعقب حفل الإفطار الجماعي سهرة رمضانية تضمنت عدة فقرات فنية أحياها كورال كلية التربية الموسيقية

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، ورشة تدريبية للطلاب على الرسم المباشر للتماثيل داخل متحف محمود مختار بدار الأوبرا المصرية، وتهدف هذه الورشة إلى صقل مهارات الطلاب في الرسم المباشر، واكتساب الخبرة من خلال التدريب على رسم التماثيل الفنية وهو ما يعزز قدراتهم الفنية ويسهم في تنمية مواهبهم.