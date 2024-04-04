جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2023-2024 وتوزيع الدرجات

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2024 وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الثانوية العامة والضوابط لدخول امتحانات العام الدراسي الحالي 2023/2024، كما يبحثون عن جدول توزيع الدرجات بمختلف المواد الدراسية المقررة.

وأعلنت وزارة التربية التعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة والذي من المقرر أن يبدأ يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 القادم.

جدول امتحانات المواد الأساسية لكافة الشعب للثانوية العامة 2024

-يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

-يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

-يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

-يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضه

يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا

يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

-يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.

-يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

-يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

-يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

توزيع درجات الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والأدبية



-مادة اللغة العربية 80 درجة.

-مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

-مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

مادة الفيزياء 60 درجة.

مادة الكمياء 60 درجة.

مادة الأحياء 60 درجة.

مادة التاريخ 60 درجة.

-مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.

-مادة الديناميكا 30 درجة.

-مادة الاستاتيكا 30 درجة.

-مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

-مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

-مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

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