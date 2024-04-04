الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2023-2024 وتوزيع الدرجات

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2024 وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الثانوية العامة والضوابط لدخول امتحانات  العام الدراسي الحالي 2023/2024، كما يبحثون عن جدول توزيع الدرجات بمختلف المواد الدراسية المقررة.

وأعلنت وزارة التربية التعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة والذي من المقرر أن يبدأ يوم  الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 القادم.

جدول امتحانات المواد الأساسية لكافة الشعب للثانوية العامة 2024

-يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

-يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

-يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

-يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضه

يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل 

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا 

يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

-يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.

-يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

-يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

-يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

txt

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

txt

جدول امتحانات الثانوية العامة وتوزيع الدرجات

 

توزيع درجات الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والأدبية 


-مادة اللغة العربية 80 درجة.

-مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

-مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

مادة الفيزياء 60 درجة.

مادة الكمياء 60 درجة.

مادة الأحياء 60 درجة.

مادة التاريخ 60 درجة.

-مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.

-مادة الديناميكا 30 درجة.

-مادة الاستاتيكا 30 درجة.

-مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

-مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

-مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

يهمك أيضا:

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يتفقد مدرسة موط الثانوية الزراعية

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

 

إجراءات امتحانات الثانوية توزيع درجات 3 ثانوي الجيولوجيا جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم مادة اللغة الأجنبية

مواد متعلقة

الصباغ يوضح المهن المطلوبة فى سوق العمل لخريجى الجامعات التكنولوجية الجديدة

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

قرار جمهورى بتعيين الدكتورة رباب الشريف عميدة لكلية النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة

معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية يوضح تفاصيل "الكسوف الكلى" المتوقع للشمس

البحث العلمي: تأهيل ٩ فرق لفترة الاحتضان في أول حاضنة أعمال متخصصة في التكنولوجيا الرياضية

وزير التعليم العالي يوجه بضرورة تحويل المؤسسات التعليمية والجهات البحثية إلى مؤسسات ابتكارية

رئيس جامعة القاهرة يقدم التهنئة للرئيس السيسى بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثالثة

إنجازات 10 سنوات.. زيادة عدد الجامعات لـ109.. و15 ضمن تصنيف QS

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

اعترافات صادمة لقاتل شقيقته أثناء محاولته اغتصابها بالمطرية

تحرش وسط البلد.. كواليس جريمة سائق تاكسى مع أجنبية فى القاهرة

3 أشهر.. غلق طريق المحاجر لتنفيذ أعمال محور طلعت حرب

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 4-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى