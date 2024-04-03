الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس جامعة القاهرة يقدم التهنئة للرئيس السيسى بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثالثة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

يتقدم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالأصالة عن نفسه وباسم مجلس الجامعة بالتهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة تنعم فيها البلاد بالأمن والاستقرار والبناء، وتظل مصر فى موقع الريادة عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

كما قدم الدكتور الخشت التهنئة للرئيس السيسي لفوزه بجائزة رجل السلام من برلمان دول البحر الأبيض المتوسط.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الشعب المصري اختار الرئيس السيسي بوعى أبنائه وحسهم الوطنى بنسبة مشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية، والجامعة كجزء من منظومة التعليم العالي فى مصر شهدت منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الدولة تحقيق طفرات تميز على جميع المستويات التعليمية والبحثية وامتلكت برعاية القيادة السياسية كل مقومات المنافسة العالمية.

جدير بالذكر أن المجتمع الأكاديمي بجامعة القاهرة شهد خلال فترة الانتخابات الرئاسية بالداخل حضورًا كثيفًا من منسوبي جامعة القاهرة للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بكل حرية حيث شهدت اللجان الانتخابية مشاركة واسعة من المسيرات الحاشدة والهتافات الوطنية على مدار ثلاثة أيام لمنتسبي جامعة القاهرة، وقدمت مسيراتهم صورة مشرفة تعكس وعي المجتمع الأكاديمي والطلابي بأهمية المشاركة الحرة والفعالة في الانتخابات الرئاسية.

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الخشت يشارك طلاب من أجل مصر حفل إفطار جامعة القاهرة

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أسرة طلاب من أجل مصر تنظم حفل إفطار جماعى بساحة جامعة القاهرة بمشاركة 1000 طالب

وشهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي طفرة غير مسبوقة في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي في هذا القطاع المهم.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور - في بيان صادر اليوم عن الوزارة - أن منظومة التعليم العالي المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود

المجتمع الأكاديمي اللجان الانتخابية جامعة القاهرة المستويات التعليمية المنافسة العالمية الانتخابات الرئاسية

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