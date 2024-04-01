الإثنين 01 أبريل 2024
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مصر

الخشت يشارك طلاب من أجل مصر حفل إفطار جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

وسط أجواء رمضانية، شارك الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر بساحة الحرم الجامعي، وحضره عدد من طلاب الجامعة من مختلف الكليات، في إطار حرص إدارة جامعة القاهرة على التواصل الدائم مع الطلاب في جميع الأوقات والمناسبات.

ورحب الدكتور الخشت بالطلاب من مختلف الكليات، والذين يمثلون مختلف الأطياف تحت شعار الوطن الواحد، والذين يعملون من أجل مصر كلها ومن أجل المصريين كلهم بدون أي تمييز من أي نوع.

وقدم الدكتور محمد الخشت التهنئة لأبنائه من طلاب الجامعة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده عليهم وعلى مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وأشاد الدكتور محمد الخشت بحسن تنظيم حفل الإفطار الجماعي، الذي حضره أكثر من 1000 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وأظهروا خلاله السلوك المتحضر والتمتع بروح العطاء مما أدى إلى خروج الإفطار الجماعي بالشكل الأمثل.

وأعقب حفل الإفطار الجماعي سهرة رمضانية تضمنت فقرات فنية للإنشاد الديني، كما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة في ختام فعاليات حفل الإفطار.

وقد حضر حفل الإفطار الجماعي نواب رئيس جامعة القاهرة وأمين عام الجامعة وعدد من عمداء الكليات، ومستشارو الجامعة للأنشطة الطلابية، ومنسق عام أسرة طلاب من أجل مصر، ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة.

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أسرة طلاب من أجل مصر تنظم حفل إفطار جماعى بساحة جامعة القاهرة بمشاركة 1000 طالب

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"التخطيط" تعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمبادرة جامعات مستدامة بالتعاون مع جامعة القاهرة وبنك المعرفة

وفي سياق آخر وجه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي بأهمية تفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، ودعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المتميزة، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

الإفطار الجماعي للأنشطة الطلابية طلاب من أجل مصر جامعة القاهرة أجواء رمضانية رئيس جامعة القاهرة

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