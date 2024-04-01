الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسرة طلاب من أجل مصر تنظم حفل إفطار جماعى بساحة جامعة القاهرة بمشاركة 1000 طالب

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر، اليوم، حفل إفطار جماعي بحرم جامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، ونحو 1000 طالب وطالبة من مختلف الكليات، وذلك في إطار الحرص على التواصل الدائم والمستمر بين الطلاب وإدارة الجامعة.

ويعكس حضور الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، حفل الإفطار الجماعي، أهمية الحفل وتقدير الدكتور محمد الخشت لجهود أسرة طلاب من أجل مصر في تعزيز الروح الطلابية والتواصل البناء، كما أنه من المقرر أن يحضر حفل الإفطار الجماعي، نواب رئيس جامعة القاهرة، وأمين عام الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، ومستشارو الجامعة للأنشطة الطلابية، ومنسق عام أسرة طلاب من أجل مصر، ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة.

ويأتي حفل الإفطار الجماعي ضمن جهود أسرة طلاب من أجل مصر؛ لتعزيز الروح الجماعية وتعزيز التواصل بين طلاب الجامعة.

ويعقب حفل الإفطار الجماعي سهرة رمضانية تتضمن فقرات إنشاد دينية؛ مما يضفي أجواء من الفرح على الحفل، ويعزز روح الترابط الاجتماعي بين الطلاب.

جدير بالذكر أن أسرة طلاب من أجل مصر تعد مثالًا يحتذى به في تنظيم الأنشطة الطلابية، وتعزيز الروح الجماعية في الجامعات، وتعزيز الروح القومية والانتماء للوطن.

txt

زيارة ميدانية لطلاب جامعة القاهرة للمناطق والمواقع الأثرية

txt

اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات تواصل أعمالها بمقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة القاهرة

وفي سياق آخر اختتمت جامعة القاهرة فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة، الذي أقيم تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمخيم إدارة الجوالة بملاعب الجامعة، بمشاركة 17 كلية من كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، والتي تسهم في تأهيل الكوادر الشبابية للمشاركة في التنمية المجتمعية المستدامة، مشيرًا إلى أن مشاركة الطلاب في أنشطة الجوالة تسهم بشكل إيجابي في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة، وتؤدي لرفع الروح المعنوية لديهم.

أسرة طلاب من أجل مصر جامعة القاهرة إنشاد ديني رئيس جامعة القاهرة الأنشطة الطلابية

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

المفتى: قيمة زكاة المال المودع فى البنك هى 10% قياسًا على زكاة الزروع

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

انخفاض كبير فى أسعار جميع أنواع اللحوم.. الكيلو بـ160 جنيهًا قائم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"