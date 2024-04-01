الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

رسائل إلى الرئيس السيسي.. إبراهيم عبدالفتاح: يجب تأكيد مخرجات الحوار الوطني

إبراهيم عبد الفتاح
إبراهيم عبد الفتاح

تحدث الشاعر الكبير إبراهيم عبد الفتاح عما يأمله من  الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة ولايته الجديدة.


وقال إبراهيم عبد الفتاح، “نتمنى في الولاية الجديدة دعم وتأكيد مخرجات الحوار الوطني الخاصة بالحريات وخلق مناخ تنافسي بين منصات الإعلام، والعمل على استيعاب قوى المعارضة وتفعيلها في المشهد السياسي”.


وأضاف فى تصريحات لـ"الدستور"، قائلًا: "نتمنى أن يستشعر المواطن ماهية الإنجازات الظاهرية ومردودها في تهيئة وتطوير المناخ الاقتصادي، نتمنى في الولاية الجديدة الاهتمام بالحقل الثقافي، وتقديس فكرة تطوير المناهج التعليمية وأن نرى إنجازات عملاقة في ميدان البحث العلمي".

يذكر أن يعقد مجلس النواب، جلسة حلف اليمين الدستورية للولاية الثانية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، غدً الثلاثاء، بمقر المجلس الجديد بـ العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الضيوف والشخصيات العامة ويعقبه إلقاء الرئيس خطابًا للمصريين.

 

الشاعر الكبير إبراهيم عبد الفتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطني استيعاب قوى المعارضة ميدان البحث العلمي تطوير المناهج التعليمية

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

حقيقة وفاة محامية داخل قسم شرطة ملوى بالمنيا

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

مجلس المحافظين يتقدم باستقالته لرئيس الجمهورية قبل ساعات من حلف اليمين

تفاصيل جديدة عن المتهم الأول بقتل يمني الجنسية بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

خشوع وبكاء.. صلاة التروايح من مسجد الحسين

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

محطة تل أبيب

المزيد

"أكبرعملية اغتيال منذ سليمانى": من هو المسئول الإيرانى الذى قُتل فى دمشق؟

المسلسل الإسرائيلى الذى تخفيه نتفليكس: "لا نريد انتقادات بسبب الحرب"

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"