رسائل إلى الرئيس السيسي.. إبراهيم عبدالفتاح: يجب تأكيد مخرجات الحوار الوطني

تحدث الشاعر الكبير إبراهيم عبد الفتاح عما يأمله من الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة ولايته الجديدة.



وقال إبراهيم عبد الفتاح، “نتمنى في الولاية الجديدة دعم وتأكيد مخرجات الحوار الوطني الخاصة بالحريات وخلق مناخ تنافسي بين منصات الإعلام، والعمل على استيعاب قوى المعارضة وتفعيلها في المشهد السياسي”.



وأضاف فى تصريحات لـ"الدستور"، قائلًا: "نتمنى أن يستشعر المواطن ماهية الإنجازات الظاهرية ومردودها في تهيئة وتطوير المناخ الاقتصادي، نتمنى في الولاية الجديدة الاهتمام بالحقل الثقافي، وتقديس فكرة تطوير المناهج التعليمية وأن نرى إنجازات عملاقة في ميدان البحث العلمي".

يذكر أن يعقد مجلس النواب، جلسة حلف اليمين الدستورية للولاية الثانية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، غدً الثلاثاء، بمقر المجلس الجديد بـ العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الضيوف والشخصيات العامة ويعقبه إلقاء الرئيس خطابًا للمصريين.