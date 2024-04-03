الأربعاء 03 أبريل 2024
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مصر

قرار جمهوري بتعيين الدكتورة رباب الشريف عميدة لكلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة

عميدة لكلية الدراسات
عميدة لكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي

هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة رباب الشريف بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدة لكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، متمنيًا لها المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الدكتورة رباب الشريف بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الخامس، والنهوض بكافة قطاعات الكلية، والتوسع في عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية المرموقة، والحصول على الاعتماد الدولي للكلية، والمساهمة الفعالة في المبادرات الرئاسية والمساهمة في المشروعات القومية.

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وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة العمل كفريق واحد مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الإستراتيجية (2021 - 2025) والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، سبق وقد وجه في يناير 2019 بالبدء في إجراءات إنشاء كلية دراسات عليا للنانو تكنولوجي، وبالفعل تم إنشاؤها وافتتاحها في مايو 2021 لتكون أول كلية بمصر في مجال علوم النانو تكنولوجي، تتخصص في عدة علوم بينية وتجمع تحت سقف واحد تقنيات حديثة مكلفة وباهظة، وتهدف إلى إعداد قاعدة عريضة من الباحثين وجيل من المبدعين والمجددين في تقنيات النانو، واستخدام التعليم التكنولوجي في إجراء البحوث المبتكرة التي تدعم معرفة الطلاب بها واستخدامها والتوسع في مجالات تطبيقاتها وتحقيق الفائدة المرجوة منها لصالح المجتمع، بما يساهم في تعظيم علاقة الجامعة مع التكنولوجيا وتحقيق رؤية مصر 2030.

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