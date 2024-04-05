ننشر موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافطات وفقا لبيان الهيئة القومية للمساحة المصرية والتي توافق يوم 26 من شهر رمضان المبارك هذا العام 2024-1445، وهي الجمعة الأخيرة من الشهر الفضيل، لذلك يحرص الملايين من المواطنين على أدائها في المساجد.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافطات

أعلنت الهيئة العامة للمساحة عن موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافطات والتي تعد أخر جمعة في شهر رمضان الجاري حيث جاءت توقيت الصلاة كما يلي:-

تقام صلاة الجمعة في محافظة القاهرة في تمام الساعة 11:58 ظهرا.

تقام صلاة الجمعة في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 12:03 ظهرا.

تقام صلاة الجمعة في محافظة الفيوم في تمام الساعة 11:59 ظهرا.

تقام صلاة الجمعة في محافظة أسوان في تمام الساعة 11:51 ظهرا.

تقام صلاة الجمعة في محافظة القاهرة في تمام الساعة 11:59 ظهرا.

تقام صلاة الجمعة في محافظة سوهاج في تمام الساعة 11:56 ظهرا.

تقام صلاة الجمعة في محافظة دمياط في تمام الساعة 11:55 ظهرا.

تقام صلاة الجمعة في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 11:53 ظهرا.

تقام صلاة الجمعة في محافظة مرسي مطروح في تمام الساعة 12:14 ظهرا.

تقام صلاة الجمعة في محافظة المنوفية في تمام الساعة 11:59 ظهرا.

تقام صلاة الجمعة في محافظة الشرقية في تمام الساعة 11:57 ظهرا.

تقام صلاة الجمعة في محافظة قنا في تمام الساعة 11:52 ظهرا.

تقام صلاة الجمعة في محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 11:53 ظهرا.

تقام صلاة الجمعة في محافظة بني سويف في تمام الساعة 11:58 ظهرا.

حكم أداء صلاة الجمعة في المساجد

صلاة الجمعة وفقا لجمهور العلماء واجبة على كل مسلم بالغ عاقل حر حيث يصاحبها خطبة قبلها وتكون وقت صلاة الظهر وعدد ركعاتها 2 في جماعة ولكن اختلف أهل العلم حول عدد المصلين لإقامة الجماعة منهم من قال 40 شخص ومنهم من قبل 3 أشخاص فقط.

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