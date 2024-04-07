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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم 28 رمضان الأحد 7-4-2024

موعد أذان الفجر
موعد أذان الفجر

يهتم المسلمون بمتابعة موعد أذان وصلاة الفجر ، وهو الوقت الذي يبدأ فيه المسلم الامساك عن الطعام وبدأ الصيام، وكذلك لأداء الصلاة في مواعيدها.

ويختلف موعد أذان وصلاة الفجر  من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، وتعرض :الدستور" في التقرير التالي موعد أذان وصلاة الفجر اليوم 28 رمضان الأحد  7-4-2024.

موعد أذان الفجر في القاهرة 

مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة: 4:9 ص 

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مواعيد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية

مواعيد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية:    4:12 ص

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة: ٤:١0 ص

 

مواعيد صلاة الفجر في محافظة أسوان

صلاة الفجر في محافظة أسوان: 4:12 ص

مواعيد الصلاة في بورسعيد

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
بورسعيـد2024-4-425 رمضان 14454:2 ص5:32 ص11:52 ص3:26 م6:12 م7:32 م

مواعيد الصلاة في الغردقة

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الغردقـة2024-4-425 رمضان 14454:3 ص5:30 ص11:47 ص3:18 م6:5 م7:22 م

                              

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
شرم الشيخ2024-4-425 رمضان 14454:0 ص5:27 ص11:45 ص3:17 م6:03 م7:21 م

 

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