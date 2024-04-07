يهتم المسلمون بمتابعة موعد أذان وصلاة الفجر ، وهو الوقت الذي يبدأ فيه المسلم الامساك عن الطعام وبدأ الصيام، وكذلك لأداء الصلاة في مواعيدها.

ويختلف موعد أذان وصلاة الفجر من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، وتعرض :الدستور" في التقرير التالي موعد أذان وصلاة الفجر اليوم 28 رمضان الأحد 7-4-2024.

موعد أذان الفجر في القاهرة

مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة: 4:9 ص

مواعيد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية

مواعيد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية: 4:12 ص

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة: ٤:١0 ص

مواعيد صلاة الفجر في محافظة أسوان

صلاة الفجر في محافظة أسوان: 4:12 ص

مواعيد الصلاة في بورسعيد

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري صلاة الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء بورسعيـد 2024-4-4 25 رمضان 1445 4:2 ص 5:32 ص 11:52 ص 3:26 م 6:12 م 7:32 م

مواعيد الصلاة في الغردقة

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري صلاة الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الغردقـة 2024-4-4 25 رمضان 1445 4:3 ص 5:30 ص 11:47 ص 3:18 م 6:5 م 7:22 م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ