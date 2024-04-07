موعد أذان وصلاة الفجر اليوم 28 رمضان الأحد 7-4-2024
يهتم المسلمون بمتابعة موعد أذان وصلاة الفجر ، وهو الوقت الذي يبدأ فيه المسلم الامساك عن الطعام وبدأ الصيام، وكذلك لأداء الصلاة في مواعيدها.
ويختلف موعد أذان وصلاة الفجر من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، وتعرض :الدستور" في التقرير التالي موعد أذان وصلاة الفجر اليوم 28 رمضان الأحد 7-4-2024.
موعد أذان الفجر في القاهرة
مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة: 4:9 ص
مواعيد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية
مواعيد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية: 4:12 ص
مواعيد صلاة الفجر في الجيزة
مواعيد صلاة الفجر في الجيزة: ٤:١0 ص
مواعيد صلاة الفجر في محافظة أسوان
صلاة الفجر في محافظة أسوان: 4:12 ص
مواعيد الصلاة في بورسعيد
|المدينة
|التاريخ الميلادي
|التاريخ الهجري
|صلاة الفجر
|شروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|بورسعيـد
|2024-4-4
|25 رمضان 1445
|4:2 ص
|5:32 ص
|11:52 ص
|3:26 م
|6:12 م
|7:32 م
مواعيد الصلاة في الغردقة
|المدينة
|التاريخ الميلادي
|التاريخ الهجري
|صلاة الفجر
|شروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الغردقـة
|2024-4-4
|25 رمضان 1445
|4:3 ص
|5:30 ص
|11:47 ص
|3:18 م
|6:5 م
|7:22 م
مواعيد الصلاة في شرم الشيخ
|المدينة
|التاريخ الميلادي
|التاريخ الهجري
|صلاة الفجر
|شروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|شرم الشيخ
|2024-4-4
|25 رمضان 1445
|4:0 ص
|5:27 ص
|11:45 ص
|3:17 م
|6:03 م
|7:21 م