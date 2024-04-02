الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء يدعو جموع الشعب للوقوف خلف قيادته الحكيمة

الدكتور إبراهيم نجم
الدكتور إبراهيم نجم

توجَّه الدكتور إبراهيم نجم -الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص وأصدق التهاني القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة أداء اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، لفترة رئاسية جديدة داعيًا جموع الشعب المصري العظيم إلى الوقوف خلف قيادته الحكيمة لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية والازدهار في مصرنا الغالية.

وقال الدكتور إبراهيم نجم في بيانه الذي أصدره، اليوم الثلاثاء، بمناسبة أداء الرئيس لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة: تتقدم الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة أداء السيد الرئيس اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، اليوم الثلاثاء، ومسيرة جديدة من العمل والبناء والتنمية والاستقرار والعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان، وبناء الدولة المصرية الجديدة في جمهوريتها الجديدة التي تقوم على إرساء مبادئ العدل والمساواة وعدم التفريق مطلقًا بين المواطنين انطلاقًا من مبادئ المواطنة.

تجديد الخطاب الديني

وثمَّن الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم الجهود الرائدة التي يقوم بها الرئيس السيسي ودعوته المستمرة لتجديد الخطاب الديني بما يعكس وسطية وسماحة الدين، إضافة إلى الحروب التي خاضها ضد جماعات التطرف والإرهاب ومواجهة خوارج العصر الذين تحالفوا مع الشيطان لإسقاط أوطانهم، وإفشال مخططاتهم الشيطانية.

كما أشاد الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم بكل ما تمَّ من إنجازات وتنمية شاملة في مختلف المجالات في وطننا الغالي مصر، وهو ما يشهد به القاصي والداني منذ تولى الرئيس السيسي رئاسة الدولة، واستمرار  في العمل بكل إخلاص وتفانٍ لرفعة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة في ظل قيادته الحكيمة لوطننا الغالي مصر.

وشدَّد الأمين العام على ضرورة العمل بكل قوة والوقوف خلف القيادة الحكيمة ومسابقة الزمن لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات حتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.

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