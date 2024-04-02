الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بتوليه ولاية رئاسية جديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية - حفظه الله- بتوليه  ولاية رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية سائلا الله (عز وجل) أن يوفقه لما يحبه ويرضاه وما فيه صالح وخير البلاد والعباد، وأن يسدد على طريق الخير خطاه، وأن يجعل ولايته هذه ولاية خير ويمن وبركة على مصر وأهلها أجمعين.

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وأضاف وزير الأوقاف: "يشرفني أن أهنئ الرئيس بفوزه بالإجماع بجائزة برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام ٢٠٢٤م بعنوان "بطل السلام"، متمنيًا له المزيد من التوفيق في خدمة ديننا ووطننا العزيز وقضايا السلام الإنساني والعالمي".

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصر

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