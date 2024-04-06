السبت 06 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

رمضان 2024.. عدد الساعات المتبقية على موعد آذان المغرب

عدد الساعات المتبقية
عدد الساعات المتبقية على موعد آذان المغرب

يتسأل الكثيرين عن عدد الساعات المتبقية على موعد آذان المغرب اليوم السبت الموافق 27 رمضان 2024 في كافة محافظات الجمهورية وفقا للإمساكية التي أعدتها الهيئة العامة للمساحة المصرية وتحدد توقيت الصلوات الخمس في كافة المحافظات.

رمضان 2024.. عدد الساعات المتبقية على موعد آذان المغرب

أكدت هيئة المساحة المصرية أن عدد الساعات المتبقية على موعد آذان المغرب اليوم السبت 27 رمضان ستكون 14 ساعة و 8 دقائق حيث يرفع الأذان لصلاة المغرب في محافظة القاهرة وفقا للإمساكية الرمضانية التي أعدها خبراء الهيئة العامة للمساحة المصرية في تمام الساعة 6:16 دقيقة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت حيث جاء توقيت الصلاة كما يلي:-

  • موعد آذان صلاة الفجر في تمام الساعة 4:11 فجرا.
  • موعد آذان صلاة الظهر في تمام الساعة 11:59 ظهرا.
  • موعد آذان صلاة العصر في تمام الساعة 3:31 عصرا.
  • موعد آذان صلاة المغرب في تمام الساعة 6:17 مساء.
  • موعد آذان صلاة العشاء في تمام الساعة 7:37 مساء.

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دعاء قبل الافطار

اللهم لك صمت وعلي رزقك أفطرت. اللهم أهدني في هذا الشهر الكريم إلى صالح الأعمال، وأقض فيه حاجتي، وتقبل دعائي يا كريم. اللهم اهدني في هذا الشهر وسددني يارب العالمين. اللهم اغفر لحينا ميتنا وأنظر لنا بعين الرحمة يارب.

دعاء قبل الافطار لقضاء الحوائج المستعصية

"اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون".

دعاء الإفطار قبل أو بعد

"اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل".

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صيام العبادة وصيام العادة

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أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية بالتزامن مع الصوم الكبير

دعاء قبل الفطور للصَّائم 

"اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل ومن هرم الشيخوخة ومن فتنة المحيا والممات".

دعاء الصائم لا يرد

"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".

"ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب".

"ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا".

"ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين".

 

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