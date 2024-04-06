السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

أنشطة متنوعة لقصور الثقافة ببني سويف.. واستمرار احتفالات رمضان

قصور الثقافة ببني
قصور الثقافة ببني سويف

نظم فرع ثقافة بني سويف مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد خلال شهر أبريل الحالي، في إطار خطة وزارة الثقافة.

وأقام بيت ثقافة إهناسيا المدينة احتفالية بمناسبة يوم اليتيم تضمنت عرض مسرح عرائس، ومسابقة ثقافية، بجانب ورشة لتعليم الرسم، وعدد من العروض الفنية للموهوبين.

من ناحية أخرى أعد قصر ثقافة ببا لقاء بعنوان "ثقافة الحوار وقبول الآخر" أوضحت خلاله إيناس أحمد دور الأسرة في تنشئة الأبناء، مشيرة إلى ضرورة تربيتهم على حُسن التعامل مع الآخر وعدم التنمر.

وعقدت مكتبة النادي الرياضي لقاء بعنوان "الزيادة السكانية وطرق الحد منها" تناولت خلاله ابتسام محمد دور الدولة في مواجهة تلك المشكلة وخاصة في المناطق الريفية، فيما عقد بيت ثقافة إهناسيا الخضراء حلقة نقاشية للتعريف بالآثار السلبية المخدرات على الفرد والمجتمع.

واستكمالا للبرنامج الرمضاني الحافل المنفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، شهدت مواقع فرع ثقافة بني سويف، عددًا من الأنشطة احتفالا بليلة القدر، وأقيمت محاضرة بعنوان "فضل ليلة القدر" بقصر ثقافة بني سويف بالتعاون مع مديرية الأوقاف، ناقش خلالها كل من الشيخ د. عبد التواب حسن، وأحمد عبد السلام، فضل وأهمية تلك الليلة المباركة.

وأعدت مكتبة منشأة عاصم لقاء مماثلا تحدث خلاله الشيخ رجب عبد النبي عن فضائل الشهر الكريم وليلة القدر، مشيرا إلى ضرورة اغتنام الفرصة في تلك الليلة من خلال الإكثار من العبادات والاستغفار وإخراج الصدقات.

وأقام بيت ثقافة الفشن محاضرة، بعنوان "فضل العشر الأواخر من رمضان" أكد خلالها الشيخ محمد أمين، ضرورة السعي لطلب ليلة القدر، أعقب ذلك أمسية تضمنت إلقاء قصائد شعرية بمشاركة الشعراء ربيع قطب، خلف بسخرون، وطه ياسين.

فيما عقدت مكتبة الحي الثاني شرق النيل لقاء بعنوان "حسن الخلق في رمضان" أوضح خلاله الشيخ عمر صابر، علاقة الصوم بتهذيب الخلق وتزكية النفس، أعقبه ابتهالات دينية للمنشد عبد الله بدران، بجانب ورشة فنية وفقرة رسم على الوجه وعرض مسرح عرائس للأطفال.

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فرع ثقافة بنى سويف الفعاليات الثقافية والفنية برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني بيت ثقافة إهناسيا

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