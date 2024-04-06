السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية بالتزامن مع الصوم الكبير

الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية

تشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددًا من الفعاليات بالتزامن مع الصوم الكبير 2024.

إذ وصل مطار لارنكا بجزيرة قبرص  الراهب القس متاؤس البرموسي، وذلك للانضمام للخدمة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجزيرة قبرص.


كان في استقباله الراهب القس إيرينيئوس البرموسي النائب البابوي لجزيرة قبرص، والراهب إرميا آڤا مينا والأب القس لوقا يوسف.
 

تدشين أواني خدمة في قرية فرنسيس بمطاي 


ومن جهته صلى نيافة الأنبا جوارجيوس أسقف مطاي،  القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية فرنسيس التابعة للإيبارشية، وخلاله دشن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

قمص جديد بإيبارشية بني مزار والبهنسا


كما صلى نيافة الأنبا إنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا القداس الإلهي، أول أمس، بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية)، ورسم نيافته عقب صلاة الصلح الأب القس بيشوي ثابت كاهن الكنيسة ذاتها في رتبة القمصية.

ومن المقرر أن تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 5 مايو 2024 بعيد القيامة المجيد بترؤس البابا تواضروس الثاني صلوات قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية.

وقال البابا شنودة الثالث عن موضوعات الأسابيع السبعة: "إنها هي عناصر لموضوع واحد أعم هو الذي تدور حوله قراءات الصوم الكبير كلها، وهو قبول المخلص للتائبين.

الأحد الأول يدعى أحد الكنوز أو الهداية إلى ملكوت الله: فيه تبدأ الكنيسة بتحويل أنظار أبنائها عن عبادة المال إلى عبادة الله، وإلى أن يكنزوا كنوزهم في السماء.

الأحد الثاني أحد التجربة: تعلمنا فيه الكنيسة كيف ننتصر على إبليس على مثال ربنا يسوع الذي انتصر عليه بانتصاره على العثرات الثلاث التي يحاربنا بها، وهي الأكل (شهوة الجسد)، والمقتنيات (شهوة العيون)، والمجد الباطل (شهوة تعظم المعيشة).

الأحد الثالث أحد الابن الشاطر: فيه نرى كيف يتحنن الله ويقبل الخاطئ على مثال الابن الضال الذي عاد إلى أبيه.
الأحد الرابع أحد السامرية: يشير إلى تسليح الخاطئ بكلمة الله.
الأحد الخامس أحد المخلع: يرمز إلى الخاطئ الذي هدته الخطيئة وقد شدده المخلص وشفاه.
الأحد السادس أحد التناصر: فيه تفتيح عيني الأعمى رمزًا إلى الاستنارة بالمعمودية.
الأحد السابع أحد الشعانين: فيه نستقبل السيد المسيح ملكًا".

 

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير 2024 الصوم الكبير القس متاؤس البرموسي الانبا جوارجيوس

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