البابا تواضروس يستقبل رئيسة دير "العذراء" بحارة زويلة

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة تاماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة والنوبارية، ومعها الراهبة تاماف بيلاچية التي كانت قد ناقشت رسالة دكتوراه عن تاريخ الدير في حارة زويلة والنوبارية، وبدأت في عمل أرشيف خاص عن الدير وتاريخه وقدمت لقداسته نسخة من الرسالة.

حضر المقابلة الأب القس باسيليوس صبحي الذي أشرف على الرسالة، والدكتور سينوت دلوار مدير معهد تاريخ الكنيسة.

ويحرص البابا تواضروس الثاني، خلال الفترة الحالية على عقد العديد من اللقاءات بالمقر البابوي، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

البابا تواضروس يستقبل سفير الفاتيكان

كان البابا تواضروس الثاني قد استقبل في المقر البابوي بالقاهرة، أمس الخميس، سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة، الكاردينال نيقولاوس تيفن.

وقدم السفير لقداسة البابا المونسنيور چوزيف فورو مستشار وقائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الڤاتيكانن كما هنأ الضيفان قداسة البابا بمناسبة قرب الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي، مدير مكتب قداسة البابا، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.

الكنيسة الأرثوذكسية توضح ترتيبات حضور قداس عيد القيامة المجيد

وكانت قد كشفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترتيبات حضور قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة.

وقالت الكنيسة في بيان لها، إنه على أبناء الكنيسة الراغبين في حضور صلوات قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم السبت 4 مايو 2024 اتباع ما يلي، يسجل الشخص اسمه في الكنيسة التابع لها، مع صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص به.

كل كنيسة تجهز كشوف بأسماء أبنائها مرفق بها صور بطاقات الرقم القومي

وتابع البيان، أنه تقوم كل كنيسة بتجهيز كشوف بأسماء أبنائها مرفق بها صور بطاقات الرقم القومي تسلم الأوراق المشار إليها لمكتب وكيل عام البطريركية بالقاهرة في موعد أقصاه يوم الاثنين 15 أبريل الجاري.

واختتم البيان، بأنه سيتم تجهيز دعوات الحضور بحيث يكون لكل شخص دعوة مدون بها اسمه، حيث يتوجب عليه تقديمها مع بطاقة الرقم القومي عند دخوله الكاتدرائية يوم قداس العيد، ونرجو عدم توقع قبول استثناءات في هذا الأمر.