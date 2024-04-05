الأنبا باخوم يلتقي أعضاء اجتماع نور لسبيلي بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة

التقى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، أعضاء اجتماع نور لسبيلي، بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة، جاء ذلك تحت رعاية الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر.

بدء اللقاء بصلاة الأجبية المقدسة

حضر اللقاء القمص فرنسيس نوير، والأب عماد كميل، راعيا الكنيسة، حيث بدأ الاجتماع بصلاة الأجبية المقدسة، بعض الترانيم الروحية، ثم ألقى نيافة المطران العظة الروحية للحاضرين حول "الصلاة"، انطلاقًا من شخصية السامرية.

وتأمل الأنبا باخوم في عدد من محطات "لقاء الرب يسوع مع المرأة السامرية"، مشيرًا إلى أهمية الصلاة، ولقاء الله.

البابا فرنسيس خصص عام 2024، ليكون "سنة الصلاة" بجميع الكنائس الكاثوليكية في العالم

جدير بالذكر أن قداسة البابا فرنسيس كان قد خصص عام 2024، ليكون "سنة الصلاة"، على مستوى جميع الكنائس الكاثوليكية في العالم، استعدادًا للاحتفال، بسنة اليوبيل "حجاج الرجاء"، المقرر لها العام المقبل، 2025

وعلى صعيد أخر زار رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، وذلك بالمقر البابوي، بالقاهرة.

وقام السفير البابوي بتعريف المونسينيور چوزيف فورو، مستشار سفارة الفاتيكان، على قداسة البابا تواضروس الثاني، مهنئين إياه، بمناسبة اقتراب عيد القيامة المجيد.

حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي، مدير مكتب البابا تواضروس، والسيدة بربارة سليمان، مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.

مواصلة الصوم الكبير

وتواصل الكنيسة الكاثوليكية بمصر الصوم الكبير الذي بدأته في 17 مارس 2024، ويختلف موعد هذا الصوم من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد الذي يحدد في أي سنة من السنين بحسب قاعدة حسابية مضبوطة بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه وإنما في يوم الأحد التالي له.

وذلك حسب تعاليم كنيسة الإسكندرية والتي تبعها العالم كله في القرون الأولى للمسيحية بحيث لا يأتي المرموز إليه قبل الرمز وبحيث لا نعيد مع اليهود، مع الاحتفاظ بيومي الجمعة لتذكار صلب السيد المسيح والأحد لقيامته.

وفي الصوم لا بد من الانقطاع عن الطعام لفترة من الوقت، وفترة الانقطاع هذه تختلف من شخص إلى آخر بحسب درجته الروحية واختلاف الصائمين في سنهم واختلافهم أيضًا في نوعية عملهم ولمن لا يستطيع الانقطاع حتى الساعة الثالثة من النهار فإن فترة الانقطاع تكون بحسب إرشاد الأب الكاهن.

أما عن الأسماء التي تعرف بها أسابيع الصوم الكبير فهي تتفق مع قراءات هذه الأسابيع فلقد قسمت الكنيسة الصوم الكبير إلى سبعة أسابيع يبدأ كل منها يوم الإثنين وينتهي يوم الأحد، وجعلت لأيام كل أسبوع قراءات خاصة ترتبط بعضها البعض ويتألف منها موضوع عام واحد هو موضوع الأسبوع