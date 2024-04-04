الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

إيبارشية أبو قرقاص تُنظم فعاليات اليوم الثالث للرياضة الفصحية

إيبارشية أبو قرقاص
إيبارشية أبو قرقاص

نظمت إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، فعاليات اليوم الثالث للرياضة الفصحية لكنيسة القديسين بطرس وبولس عزبة فانوس.

 بدأت الفعاليات بالصلاة ثم قدم كورال الرعية يسوع فرحي مجموعة ترانيم روحية.

وألقى الأب يوسف عادل راعي كنيسة السيدة العذراء بالبدرمان كلمة العظة انطلاقا من انجيل القديس لوقا ١٨: ٢٧ الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله  

وأوضح: أن اله المستحيلات هو:اله صالح مع الكل اله محب للجميع، وتعامل مع ايليا فغير طبيعة الغراب. تعامل مع بطرس مشي علي المياة. كان حاضر مع دانيال غير طبيعة الأسوداله يغير طبيعة الأشياء.

ايبارشية ابو قرقاص للأقباط الكاثوليك اليوم الثالث للرياضة الفصحية لكنيسة القديسين

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