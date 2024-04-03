الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: الجرائم المروعة في غزة لا عدد لها

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، إن الجرائم المروعة في غزة لا عدد لها ولا حصر وقد استهدف العدوان مؤخرا أشخاصا متطوعين من الخارج الذين أتوا إلى غزة من أجل إغاثة شعبنا وهذه جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة بحق شعبنا.
 

وتابع المطران عطالله في بيان له: “سمعنا أن هنالك دولا في الغرب قد أدانت هذا الحادث وهو بالفعل حادث يستحق الإدانة والاستنكار والرفض، ولكن ماذا مع عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الذين قتلوا بدم بارد أو ليس هؤلاء هم بشر يستحقون أن يتم استنكار قتلهم واستهدافهم”.
 

وأوضح: “البشر جميعا هم خلائق الله والفلسطينيون هم شعب يستحق الحياة والجرائم المرتكبة بحقهم تستحق الإدانة والاستنكار والرفض وازدواجية المعايير أمر مرفوض جملة وتفصيلا”.
 

وتابع: “لقد آلمنا وأحزننا استهداف هؤلاء الأجانب الذين أتوا من أجل مؤازرة شعبنا ولكن أيضا المدنيين من أبناء شعبنا الذين قتلوا وتم استهدافهم يستحقون هؤلاء أيضا أن يتم الالتفات إليهم وإدانة الجرائم المرتكبة بحقهم وتعزية من بقي من ذويهم وأولا وقبل كل شيء يجب العمل على وقف هذه الحرب بأسرع ما يمكن لأن تداعياتها كارثية على شعبنا”.
 

وتابع: أمام هذا الكم الهائل من الجرائم ما هو مطلوب من الحكام في الغرب ليس فقط إصدار بيانات استنكار وشجب على جريمة ارتكبها الاحتلال بل ما هو مطلوب منهم أن يوقفوا دعمهم لهذه الحرب المستمرة والمتواصلة بغطاء منهم وأن يعملوا من أجل وقف هذا العدوان حقنا للدماء ووقفا للدمار.

 

واختتم: “ونتمنى في فترة الصوم وفي مسيرتنا نحو أسبوع الآلام وعيد القيامة أن تتوقف هذه الحالة التي نعيشها حالة الاضطراب والخوف والدمار والآلام والأحزان”.

المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس غزة المطران عطالله فترة الصوم أسبوع الآلام عيد القيامة

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