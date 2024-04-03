رئيس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يهنئ" الأرمنية الكاثوليكية" بعيد القيامة

زار الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، يرافقه عدد من خدام وشمامسة الكنيسة، المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وذلك في مقر بطريركية الأرمن الكاثوليك في كاتدرائية سيدة البشارة، باب اللوق- القاهرة؛ للتهنئة بعيد القيامة المجيد الذي احتفلت به الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية في مصر هذا العام يوم الأحد الماضي بحسب التقويم الغربي.

وقدم الوفد التهنئة بمناسبة العيد، حيث عبر قدس الأب الربان عن سعادته بمشاركة الكنائس بالأعياد والمناسبات، كما تبادل مع سيادة المطران الحديث عن وضع الكنيستين، وتطرق الطرفان لطرق وأساليب خدمة الرعية، وبحثا سبل التعاون المشترك بينهما.

واحتفلت الكنائس الغربية التي تتبع التقويم الغربي، بعيد القيامة المجيد، الأحد الماضي، إذ ترأس البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، قداس عيد القيامة المجيد في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان، كما ترأس البطريرك بيرتسابيلا بطريرك اللاتين بالقدس، قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة القيامة بالقدس.

وعلى صعيد أخر، وجه بطاركة ورؤساء الكنائس بالقدس رسالة عيد القيامة المجيد«نحن، البطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، بينما نحتفل بعيدين من الذكرى هذا العام، نجتمع معًا لنعلن للعالم بشرى قيامة المسيح السارة، التي أعلنها الملائكة لأول مرة منذ ألفي عام تقريبًا ان القبر فارغ هنا في مدينة القدس المقدسة».

بإصدارنا إعلان عيد الفصح هذا، ندرك تمامًا المعاناة الشديدة التي تحيط بنا هنا في الأرض المقدسة، وكذلك في أجزاء أخرى كثيرة من العالم. وبالحديث بشكل مباشر عن ظروفنا الخاصة، فإننا نكرر إدانتنا لجميع أعمال العنف في الحرب المدمرة الحالية، وخاصة تلك الموجهة ضد المدنيين الأبرياء، ونكرر دعوتنا إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار.

تهنئة للرئيس السيسي





وكان قد تقدمت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، خالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة توليه فترة رئاسية جديدة، وتأديته اليمين الدستورية أمام البرلمان في مقره الجديد في العاصمة الإدارية،م، وذلك بعد فوزه بغالبية الأصوات في الانتخابات التي أجريت في ديسمبر الماضي.

وأعرب الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، عن تمنياته له بالتوفيق والسداد، قائلًا: “باسم قداسة سيدنا البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، ونيافة أبينا المطران مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، والنائب البطريركي لمصر بالوكالة، وباسم شعب كنيستنا في مصر ومجلسها وخدماتها بالأصالة عن نفسي، نهنئ سيادة رئيس الجمهورية بالفترة الرئاسية الجديدة، داعين الله كي يوفقه ويسدد خطاه بكل خير، إذ نثق بقيادته الحكيمة للسعي نحو الجمهورية الجديدة، وإعلاء شأن مصر عاليًا”.