الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

رئيس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يهنئ" الأرمنية الكاثوليكية" بعيد القيامة

رئيس الكنيسة السريانية
رئيس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية

زار الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، يرافقه عدد من خدام وشمامسة الكنيسة،  المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وذلك في مقر بطريركية الأرمن الكاثوليك في كاتدرائية سيدة البشارة، باب اللوق- القاهرة؛ للتهنئة بعيد القيامة المجيد الذي احتفلت به الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية في مصر هذا العام يوم الأحد الماضي بحسب التقويم الغربي.

وقدم الوفد التهنئة بمناسبة العيد، حيث عبر قدس الأب الربان عن سعادته بمشاركة الكنائس بالأعياد والمناسبات، كما تبادل مع سيادة المطران الحديث عن وضع الكنيستين، وتطرق الطرفان لطرق وأساليب خدمة الرعية، وبحثا سبل التعاون المشترك بينهما.

واحتفلت الكنائس الغربية التي تتبع التقويم الغربي، بعيد القيامة المجيد، الأحد الماضي، إذ ترأس البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، قداس عيد القيامة المجيد في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان، كما ترأس البطريرك بيرتسابيلا بطريرك اللاتين بالقدس، قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة القيامة بالقدس.

وعلى صعيد أخر، وجه بطاركة ورؤساء الكنائس بالقدس رسالة عيد القيامة المجيد«نحن، البطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، بينما نحتفل بعيدين من الذكرى هذا العام، نجتمع معًا لنعلن للعالم بشرى قيامة المسيح السارة، التي أعلنها الملائكة لأول مرة منذ ألفي عام تقريبًا ان القبر فارغ هنا في مدينة القدس المقدسة».

بإصدارنا إعلان عيد الفصح هذا، ندرك تمامًا المعاناة الشديدة التي تحيط بنا هنا في الأرض المقدسة، وكذلك في أجزاء أخرى كثيرة من العالم. وبالحديث بشكل مباشر عن ظروفنا الخاصة، فإننا نكرر إدانتنا لجميع أعمال العنف في الحرب المدمرة الحالية، وخاصة تلك الموجهة ضد المدنيين الأبرياء، ونكرر دعوتنا إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار.

تهنئة للرئيس السيسي
 


وكان قد تقدمت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، خالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة توليه فترة رئاسية جديدة، وتأديته اليمين الدستورية أمام البرلمان في مقره الجديد في العاصمة الإدارية،م، وذلك بعد فوزه بغالبية الأصوات في الانتخابات التي أجريت في ديسمبر الماضي.

وأعرب الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، عن تمنياته له بالتوفيق والسداد، قائلًا: “باسم قداسة سيدنا البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، ونيافة أبينا المطران مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، والنائب البطريركي لمصر بالوكالة، وباسم شعب كنيستنا في مصر ومجلسها وخدماتها بالأصالة عن نفسي، نهنئ سيادة رئيس الجمهورية بالفترة الرئاسية الجديدة، داعين الله كي يوفقه ويسدد خطاه بكل خير، إذ نثق بقيادته الحكيمة للسعي نحو الجمهورية الجديدة، وإعلاء شأن مصر عاليًا”.

لربان فيليبس عيس كاهن الكنيسة السريانية الكنيسة السريانية الارثوذكسية المطران كريكور أوغسطينوس اسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك مقر بطريركية الأرمن الكاثوليك كاتدرائية سيدة البشارة بعيد القيامة المجيد

مواد متعلقة

إيبارشية نجع حمادى تكشف أسرار حفل تجليس الأنبا بضابا

الليلة.. البابا تواضروس الثانى يلقى عظة الأربعاء الأسبوعية

إيبارشية نجع حمادى تكشف ترتيبات حفل تجليس الأنبا بضابا

"الكاثوليكية" تحي ذكري الطوباوي اماديو التاسع دوق سافو.. فمن هو؟

رسالة عيد القيامة المجيد للبطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي

المطران عطا الله حنا: في يوم الارض نطالب بوقف الحرب

البطريرك يونان يحتفل برتبة السجدة للصليب ودفن المصلوب

وفاة كاهن من إيبارشية بورسعيد

الأكثر قراءة

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

"الأرصاد" تحذر المواطنين: منخفض جوى متعمق يضرب البلاد فى ذلك الموعد

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

براءة الصحفى أحمد الباهى من التحريض على العنف

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

مسلسل المعلم الحلقة 23.. وصية سهر الصايغ لـ "دهب" قبل وفاتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

صور

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل