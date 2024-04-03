الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا شاروبيم يترأس سيامة كاهنين في إيبارشية قنا

إيبارشية قنا
إيبارشية قنا

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددًا من الفعاليات بالتزامن مع الصوم الكبير 2024.

صلى نيافة الأنبا شاروبيم مطران إيبارشية قنا أول أمس، قداس الأحد الثالث من الصوم الأربعيني المقدس، في كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بقنا، وشاركه نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، وعقب صلاح الصلح تمت سيامة كاهنين عامين جديدين للخدمة بالإيبارشية، هما:
- الشماس مكسيموس معاني كاهنًا باسم القس مكسيموس.
- الشماس شنودة ناجي كاهنًا باسم القس دوماديوس.
 

كما نظمت إيبارشية المحلة الكبرى، أمس، حفلًا خاصًا بـ"عيد الأم" لأسرة البركة لخدمة ذوي الهمم من أبناء الإيبارشية، في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس والشهيد جوارجيوس بالمحلة الكبرى، بحضور نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للإيبارشية شهد الحفل السيدة سامية توفيق عضو مجلس النواب.

 

نظمت إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة المؤتمر الأول لمجمع الآباء كهنتها تحت عنوان "تذكر يا أبي فيما خرجت؟"، على مدار يومي التاسع والعشرين والثلاثين من مارس الماضي، في "مركز خدمات الكاروز" بمدينة أسيوط الجديدة، وبحضور نيافة الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية. 


تضمن المؤتمر محاضرتين ألقاهما نيافته عن "البناء الروحي للأب الكاهن" و"الكاهن وعمله"، كما ألقى نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط ورئيس دير الشهيد الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط محاضرة عن "هيبة الكاهن".

 

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير، والذي بدأ في 11 مارس الجاري، ويستمر حتى 5 مايو 2024 بالاحتفال بعيد القيامة، إذ تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء 4 مايو بقداس عيد القيامة المجيد.

 

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية مساء 4 مايو 2024 صلوات القداس عيد القيامة المجيد، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 

فيما بدأت الكنيستان الكاثوليكية وكنيسة الروم الأرثوذكس  الاثنين الصوم الكبير، والمعروف بصوم القيامة، والذي يستمر حتى عيد القيامة المجيد في ٥ مايو ٢٠٢٤.

 

وتقيم كنيسة الروم الأرثوذكس والكاثوليكية خلال فترة الصوم، القداسات الإلهية بمختلف كنائسها بالتزامن مع احتفالات الكنيسة بصوم القيامة.

 

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية مساء 4 مايو 2024 صلوات القداس عيد القيامة المجيد، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 

فيما بدأت الكنيستان الكاثوليكية وكنيسة الروم الأرثوذكس  الاثنين الصوم الكبير، والمعروف بصوم القيامة، والذي يستمر حتى عيد القيامة المجيد في ٥ مايو ٢٠٢٤.

 

وتقيم كنيسة الروم الأرثوذكس والكاثوليكية خلال فترة الصوم، القداسات الإلهية بمختلف كنائسها بالتزامن مع احتفالات الكنيسة بصوم القيامة.

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